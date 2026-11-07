Números ganadores del Chispazo de las Tres 12359 Resultados del sorteo hoy sábado 7 de noviembre (Pexels)

Este sábado 7 de noviembre se han anunciado los números ganadores del Chispazo de las Tres 12359, por lo que aquí te decimos cuál fue la combinación ganadora para que reclames tu premio de uno de los sorteos electrónicos más sencillos de ganar.

Chispazo no tiene una bolsa mínima garantizada, ya que depende de las ventas que se acumulen para cada sorteo. Para llevarte un premio, solo basta con acertar en dos números para ganar.

¿Cuál es la combinación ganadora del Chispazo de las Tres 12359?

La combinación ganadora del Chispazo de las Tres de este sábado 7 de noviembre es:

XX-XX-XX-XX-XX

¿Cuándo son los sorteos del Chispazo?

El Chispazo se lleva a cabo dos veces al día durante todo el año; es decir, diariamente se realiza el Chispazo de las Tres y el Clásico. Estos son sus horarios:

Chispazo de las Tres : A las 15:00 horas.

: A las 15:00 horas. Chispazo Clásico: A las 21:00 horas.

¿Dónde publican los ganadores del Chispazo de las Tres y cómo reclamar el premio?

La combinación ganadora del Chispazo de las Tres es anunciada a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, como sus redes sociales, su página web y su canal de YouTube, donde transmiten el sorteo en vivo. También se puede acudir con un agente autorizado para consultar los números ganadores. Solo se tiene un periodo de 60 días naturales para cobrar el premio.

Aquellos que hayan resultado ganadores pueden acudir a las oficinas centrales de la Lotería Nacional, cuya ubicación es Av. Insurgentes Sur 1397, Col. Mixcoac, C.P. 03920, aunque también pueden reclamar su premio en agencias de venta directa o expendios, mientras que el monto no sobrepase los $9,999.99 pesos brutos.

¿Cómo participar y ganar en el Chispazo?

Para participar en cualquiera de los dos Chispazos solo hay que acudir al expendio más cercano y llenar el volante correspondiente. Cada participante solo puede jugar hasta cinco veces; en caso de jugar menos veces, solo hay que marcar como Nulo las casillas que no se utilicen.

Para resultar ganador del Chispazo, los números en el boleto o la constancia de participación deberán tener al menos dos números ganadores. Mientras más números coincidan, mayor será el premio.