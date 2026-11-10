Buen Fin 2026 en Liverpool: ¿Cuáles son los artículos con más descuentos y qué beneficios habrá con la tarjeta departamental? (Pexels)

El Buen Fin está cada vez más cerca, por lo que miles de consumidores alistan las compras de los productos necesarios para aprovechar las ofertas y promociones especiales.

Aunque para Liverpool ha decidido dar un paso adelante al iniciar su temporada de promociones desde el pasado 6 de noviembre, manteniendo sus ofertas vigentes hasta el martes 17 de noviembre.

¿De qué trata la estrategia de promociones adelantadas en Liverpool?

Con el inicio de la campaña “Adelanta tus deseos”, la empresa habilitó sus descuentos desde el 6 de noviembre con fecha de conclusión fijada para el martes 17 de noviembre.

La iniciativa funciona como una estrategia para captar la atención de los clientes con anticipación, previo a la dinámica comercial que suele concentrarse en la segunda mitad del mes de noviembre en México.

Esta temporada está dirigida a las personas que buscan renovar artículos para el hogar, actualizar dispositivos tecnológicos o adquirir los regalos para las festividades decembrinas.

Con esta medida, la tienda busca que los compradores preparen sus métodos de pago y exploren el catálogo de promociones con días de antelación.

¿Cuáles son los principales descuentos de la temporada?

Durante estos días de promociones especiales, la cadena departamental aplicará rebajas significativas en sus departamentos principales:

Muebles y colchones : Hasta 60% de descuento.

: Hasta 60% de descuento. Lavadoras y línea blanca : Hasta 58% de descuento.

: Hasta 58% de descuento. Pantallas inteligentes : Hasta 55% de descuento.

: Hasta 55% de descuento. Juguetes : Hasta 50% de descuento.

: Hasta 50% de descuento. Celulares, electrodomésticos y moda ( jeans, blusas, tenis y chamarras ): Hasta 40% de descuento.

( ): Hasta 40% de descuento. Laptops y consolas de videojuegos: Hasta 35% de descuento.

¿Qué beneficios ofrece la tarjeta departamental Liverpool?

La campaña contempla además un estímulo directo para la adquisición de la tarjeta de crédito departamental de la tienda. Los clientes que soliciten y obtengan la aprobación de este plástico recibirán un 10% de descuento adicional durante su primer día de compras, el cual se acumula a las promociones vigentes de la temporada.