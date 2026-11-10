Grand Theft Auto VI GTA VI: ¿Quiénes pueden pueden predescargarlo este martes 10 de noviembre y en qué consolas? (Rockstar Games)

Después de trece años que mantuvo esperando a los fanáticos de la franquicia, llega a su fin. A tan solo nueve días del lanzamiento del anhelado Grand Theft Auto VI, el videojuego ya se puede predescargar, quienes cuenten con la reserva deberán considerar liberar el espacio necesario en sus consolas, ya que ocupa 212 GB de almacenamiento libre.

¿Quiénes pueden realizar la predescarga de GTA VI?

Con la opción habilitada desde este 10 de noviembre, los jugadores que buscan explorar con ansias el mundo de Vice City encontrarán la predescarga disponible únicamente si reservaron GTA VI en formato digital.

Adicionalmente, esta función aplica para los usuarios que adquirieron la versión de código en caja, quienes podrán activar el producto e iniciar la preinstalación en cuanto reciban la clave correspondiente.

¿En qué consolas se puede predescargar el juego?

De acuerdo con lo confirmado en el sitio web oficial de Rockstar Games, la predescarga habilitada el día de hoy, 10 de noviembre, está disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Los horarios varían dependiendo de la plataforma: en PS5 se activó a las 00:00 horas de cada región, mientras que en Xbox Series X|S comenzó simultáneamente a nivel global a las 00:00 GMT.

¿Qué mejoras técnicas ofrece GTA VI en las distintas consolas?

En la versión estándar de PS5, se integra retroalimentación háptica de alta fidelidad en los mandos DualSense, ajustable desde el menú de accesibilidad, renderizado de audio espacial avanzado a través del motor Tempest 3D y tiempos de carga reducidos.

Por su parte, la versión de Xbox estará disponible mediante Xbox Cloud Gaming para consolas Xbox Series X|S y Xbox One, utilizando la configuración gráfica de Xbox Series S para la transmisión en la nube, donde la velocidad de conexión y factores técnicos influyen en el rendimiento a diferencia de la ejecución local.