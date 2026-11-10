Ofertas Martimiércoles Chedraui 10 y 11 de octubre: precios y promociones

Si esta semana toca hacer el súper, vale la pena revisar primero las promociones. Chedraui arrancó un nuevo Martimiércoles con descuentos en frutas y verduras que estarán disponibles este 10 y 11 de noviembre de 2026, tanto en tiendas físicas como en su tienda en línea.
La promoción reúne productos básicos para la despensa, pero también algunas opciones que pueden resultar atractivas para quienes buscan aprovechar la semana para comprar frutas frescas. Aquí te dejamos los precios anunciados para que puedas comparar y decidir qué conviene llevar.
¿Cuáles son las ofertas del Martimiércoles de Chedraui este 10 y 11 de noviembre?
Ofertas del Martimiércoles de Chedraui en verduras
- Manzana golden chica en bolsa: $29.50 pesos por kilo.
- Plátano Chiapas: $13.50 pesos por kilo.
- Durazno Rojo: $79 pesos por kilo.
- Flor de jamaica Chedraui en bolsa 250g: $44.50 pesos.
- Manzana cosmic crisp po: $59.90 pesos por kilo.
- Naranja paramount: $42.50 pesos por kilo.
- Pera asiática: $59.90 pesos por kilo.
- Plátano macho: $32.50 pesos por kilo.
- Toronja: $19.50 pesos por kilo.
- Zarzamora: $42.90 pesos por pieza.
Ofertas del Martimiércoles de Chedraui en frutas
- Aguacate hass enmallado: $17.50 pesos por pieza.
- Limón sin semilla: $15.50 pesos por kilo.
- Aguacate hass: $29.50 pesos por kilo.
- Apio: $24.90 pesos por kilo.
- Cebolla blanca: $29.50 pesos por kilo.
- Chayote sin espinas: $22.50 pesos por kilo.
- Chile habanero: $99 pesos por kilo.
- Col blanca: $19.50 pesos por kilo.
- Pimiento sweet peppers 3 piezas: $59.50 pesos.
- Zanahoria: $14.90 pesos por kilo.
¿Hasta cuándo duran las ofertas de Chedraui?
Las promociones corresponden al Martimiércoles del 10 y 11 de noviembre de 2026, por lo que quienes quieran aprovechar estos precios tendrán que hacerlo durante ese periodo.
Además, las ofertas están disponibles tanto en sucursales Chedraui como en su tienda en línea. Como ocurre con este tipo de promociones, los precios pueden estar sujetos a disponibilidad, así que te recomendamos revisar el producto antes de comprar.