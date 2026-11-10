Martes y Miércoles del Campo Soriana 10 y 11 de noviembre de 2026: las imperdibles ofertas en la huerta

Para quienes buscan cuidar la estabilidad de su cartera sin dejar de consumir alimentos nutritivos y de calidad, las jornadas de descuento en el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se perfilan como un pilar fundamental en la planificación financiera del hogar.
En esta ocasión, durante los días 10 y 11 de noviembre de 2026, la conocida campaña presenta una amplia variedad de precios rebajados en el pasillo de frutas y verduras de temporada, complementada con atractivas opciones en el mostrador de carnes y pescados.
Ofertas de frutas y verduras Martes y Miércoles del Campo Soriana 10 y 11 de noviembre
- Papa blanca a $39.80 el kilo
- Plátano: $15.80 el kilo
- Cebolla blanca a $42.80 el kilo
- Aguacate Hass malla pieza a $17.50
- Manzana Red Delicious a $39.80 el kilo
- Naranja a $32.80 el kilo
- Zanahoria por kilo a $14.50
- Manzana Royal Gala a $39.80 el kilo
- Chile Serrano a $49.90 el kilo
- Cilantro manojo a $9.80
- Brócoli por kilo a $52.80
- Uva roja sin semilla a $72.80 el kilo
- Pera danjou por kilo a $39.80
- Col blanca por kilo a $18.80
- Toronja sangría por kilo a $29.80
Carnes, pollos, pescados y mariscos
- Milanesa de Res Pulpa blanca con cuete Rancho Don Francisco Selecta a $198.90 el kilo
- Pollo entero fresco a $38.90 el kilo
- Pierna de Cerdo con hueso congelada a $54.90 el kilo
- Milanesa de Cerdo fresca a $106.00 el kilo
- Filete de Mojarra granja a $97.00 el kilo
- Fajita de Pollo a $99.00 el kilo
- Pulpa molida de cerdo 90-10 por kilo a $99
- Carne de deshebrar de res por kilo a $219
- Pechuga de pollosin hueso por kilo a $159.90
- Pulpa trocitos de espaldilla por kio a $84
- Carne trocitos de res rancho por kilo a $219
- Camarón chico sin cabeza por kilo a $179
Ofertas en abarrotes en el Martes y Miércoles del Campo en Soriana
- Aceite vegetal Nutrioli 850 a $43.50
- Huevo Blanco Bachoco 30 piezas a $71
- Café soluble Nescafe clásico 200 gr a $160
- Leche UHT Lala Deslactosada 1 litro 6 piezas $159.90
- Un kilo de tortilla de maíz blanca a $13.90
- Refresco Coca Cola Original 3 lts a $50.90
- Shampoo H&S Suave y Man $107
- Pan en barra blanco Bimbo Grande a $48.90
- Salchicha Chimex 1.2 kilos a $64
- Papel higiénico Pétalo Rendimax 12 a $99
- Mayonesa McKormick con jugo de limón 507 gr a $55
- Pasta dental Colgate máxima protección a $47.50
- Atún Dolores en agua lata 295 gr a $42.90
- Azúcar estándar Precissimo 900 gr a $20
- Salvo detergente líquido lavatrastes de 900 ml a $69
- Yoghurt bebible fresa Alpura $69.50
- Detergente en polvo multiusos Roma 1 kilo $35.90
- Limpiador multiusos Pinol original 5.1 lt a $148
- Agua Natural Ciel 1 Lt 6 piezas a $40
Claves para maximizar tus compras en Soriana
Para sacar el mayor rendimiento económico durante la campaña de Martes y Miércoles del Campo, considera aplicar las siguientes recomendaciones durante tu recorrido o pedido digital:
- Organizar la lista según prioridades: Hacer un inventario de la alacena antes de comprar evita adquisiciones duplicadas y reduce el riesgo de mermas en la refrigeradora
- Evaluar el estado de maduración: Seleccionar piezas en distintos puntos de maduración ayuda a consumirlas paulatinamente a lo largo de la semana en perfecto estado
- Aprovechar las herramientas en línea: Hacer el pedido mediante los canales de compra en línea permite revisar las ofertas activas en tiempo real, comparar precios con calma y recibir los insumos directamente en casa