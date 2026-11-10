Martes y Miércoles del Campo Soriana 10 y 11 de noviembre de 2026: las imperdibles ofertas en la huerta

Ofertas Soriana hoy 15 y 16 de septiembre: estas son las promociones del Martes y Miércoles del Campo

Para quienes buscan cuidar la estabilidad de su cartera sin dejar de consumir alimentos nutritivos y de calidad, las jornadas de descuento en el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se perfilan como un pilar fundamental en la planificación financiera del hogar.

En esta ocasión, durante los días 10 y 11 de noviembre de 2026, la conocida campaña presenta una amplia variedad de precios rebajados en el pasillo de frutas y verduras de temporada, complementada con atractivas opciones en el mostrador de carnes y pescados.

Ofertas de frutas y verduras Martes y Miércoles del Campo Soriana 10 y 11 de noviembre

Papa blanca a $39.80 el kilo

Plátano: $15.80 el kilo

Cebolla blanca a $42.80 el kilo

Aguacate Hass malla pieza a $17.50

Manzana Red Delicious a $39.80 el kilo

Naranja a $32.80 el kilo

Zanahoria por kilo a $14.50

Manzana Royal Gala a $39.80 el kilo

Chile Serrano a $49.90 el kilo

Cilantro manojo a $9.80

Brócoli por kilo a $52.80

Uva roja sin semilla a $72.80 el kilo

Pera danjou por kilo a $39.80

Col blanca por kilo a $18.80

Toronja sangría por kilo a $29.80

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Milanesa de Res Pulpa blanca con cuete Rancho Don Francisco Selecta a $198.90 el kilo

Pollo entero fresco a $38.90 el kilo

Pierna de Cerdo con hueso congelada a $54.90 el kilo

Milanesa de Cerdo fresca a $106.00 el kilo

Filete de Mojarra granja a $97.00 el kilo

Fajita de Pollo a $99.00 el kilo

Pulpa molida de cerdo 90-10 por kilo a $99

Carne de deshebrar de res por kilo a $219

Pechuga de pollosin hueso por kilo a $159.90

Pulpa trocitos de espaldilla por kio a $84

Carne trocitos de res rancho por kilo a $219

Camarón chico sin cabeza por kilo a $179

Ofertas en abarrotes en el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Aceite vegetal Nutrioli 850 a $43.50

Huevo Blanco Bachoco 30 piezas a $71

Café soluble Nescafe clásico 200 gr a $160

Leche UHT Lala Deslactosada 1 litro 6 piezas $159.90

Un kilo de tortilla de maíz blanca a $13.90

Refresco Coca Cola Original 3 lts a $50.90

Shampoo H&S Suave y Man $107

Pan en barra blanco Bimbo Grande a $48.90

Salchicha Chimex 1.2 kilos a $64

Papel higiénico Pétalo Rendimax 12 a $99

Mayonesa McKormick con jugo de limón 507 gr a $55

Pasta dental Colgate máxima protección a $47.50

Atún Dolores en agua lata 295 gr a $42.90

Azúcar estándar Precissimo 900 gr a $20

Salvo detergente líquido lavatrastes de 900 ml a $69

Yoghurt bebible fresa Alpura $69.50

Detergente en polvo multiusos Roma 1 kilo $35.90

Limpiador multiusos Pinol original 5.1 lt a $148

Agua Natural Ciel 1 Lt 6 piezas a $40

Claves para maximizar tus compras en Soriana

Para sacar el mayor rendimiento económico durante la campaña de Martes y Miércoles del Campo, considera aplicar las siguientes recomendaciones durante tu recorrido o pedido digital: