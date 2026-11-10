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Consulta las ofertas de Soriana del 10 y 11 de noviembre de 2026. Revisa precios de frutas, verduras, carnes y productos de despensa

Martes y Miércoles del Campo Soriana 10 y 11 de noviembre de 2026: las imperdibles ofertas en la huerta

Por Fernando Huacuz
Ofertas Soriana hoy 15 y 16 de septiembre: estas son las promociones del Martes y Miércoles del Campo
Ofertas Soriana hoy 15 y 16 de septiembre: estas son las promociones del Martes y Miércoles del Campo

Para quienes buscan cuidar la estabilidad de su cartera sin dejar de consumir alimentos nutritivos y de calidad, las jornadas de descuento en el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se perfilan como un pilar fundamental en la planificación financiera del hogar.

En esta ocasión, durante los días 10 y 11 de noviembre de 2026, la conocida campaña presenta una amplia variedad de precios rebajados en el pasillo de frutas y verduras de temporada, complementada con atractivas opciones en el mostrador de carnes y pescados.

Ofertas de frutas y verduras Martes y Miércoles del Campo Soriana 10 y 11 de noviembre

  • Papa blanca a $39.80 el kilo
  • Plátano: $15.80 el kilo
  • Cebolla blanca a $42.80 el kilo
  • Aguacate Hass malla pieza a $17.50
  • Manzana Red Delicious a $39.80 el kilo
  • Naranja a $32.80 el kilo
  • Zanahoria por kilo a $14.50
  • Manzana Royal Gala a $39.80 el kilo
  • Chile Serrano a $49.90 el kilo
  • Cilantro manojo a $9.80
  • Brócoli por kilo a $52.80
  • Uva roja sin semilla a $72.80 el kilo
  • Pera danjou por kilo a $39.80
  • Col blanca por kilo a $18.80
  • Toronja sangría por kilo a $29.80

Carnes, pollos, pescados y mariscos

  • Milanesa de Res Pulpa blanca con cuete Rancho Don Francisco Selecta a $198.90 el kilo
  • Pollo entero fresco a $38.90 el kilo
  • Pierna de Cerdo con hueso congelada a $54.90 el kilo
  • Milanesa de Cerdo fresca a $106.00 el kilo
  • Filete de Mojarra granja a $97.00 el kilo
  • Fajita de Pollo a $99.00 el kilo
  • Pulpa molida de cerdo 90-10 por kilo a $99
  • Carne de deshebrar de res por kilo a $219
  • Pechuga de pollosin hueso por kilo a $159.90
  • Pulpa trocitos de espaldilla por kio a $84
  • Carne trocitos de res rancho por kilo a $219
  • Camarón chico sin cabeza por kilo a $179

Ofertas en abarrotes en el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

  • Aceite vegetal Nutrioli 850 a $43.50
  • Huevo Blanco Bachoco 30 piezas a $71
  • Café soluble Nescafe clásico 200 gr a $160
  • Leche UHT Lala Deslactosada 1 litro 6 piezas $159.90
  • Un kilo de tortilla de maíz blanca a $13.90
  • Refresco Coca Cola Original 3 lts a $50.90
  • Shampoo H&S Suave y Man $107
  • Pan en barra blanco Bimbo Grande a $48.90
  • Salchicha Chimex 1.2 kilos a $64
  • Papel higiénico Pétalo Rendimax 12 a $99
  • Mayonesa McKormick con jugo de limón 507 gr a $55
  • Pasta dental Colgate máxima protección a $47.50
  • Atún Dolores en agua lata 295 gr a $42.90
  • Azúcar estándar Precissimo 900 gr a $20
  • Salvo detergente líquido lavatrastes de 900 ml a $69
  • Yoghurt bebible fresa Alpura $69.50
  • Detergente en polvo multiusos Roma 1 kilo $35.90
  • Limpiador multiusos Pinol original 5.1 lt a $148
  • Agua Natural Ciel 1 Lt 6 piezas a $40

Claves para maximizar tus compras en Soriana

Para sacar el mayor rendimiento económico durante la campaña de Martes y Miércoles del Campo, considera aplicar las siguientes recomendaciones durante tu recorrido o pedido digital:

  • Organizar la lista según prioridades: Hacer un inventario de la alacena antes de comprar evita adquisiciones duplicadas y reduce el riesgo de mermas en la refrigeradora
  • Evaluar el estado de maduración: Seleccionar piezas en distintos puntos de maduración ayuda a consumirlas paulatinamente a lo largo de la semana en perfecto estado
  • Aprovechar las herramientas en línea: Hacer el pedido mediante los canales de compra en línea permite revisar las ofertas activas en tiempo real, comparar precios con calma y recibir los insumos directamente en casa

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