Captan “agujero solar” con forma de gato: ¿Qué es este fenómeno y por qué se forma?

Silueta de gato en el Sol El Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia publicó la fotografía de un agujero coronal en la superficie solar que adquirió la curiosa forma de una silueta felina. (XRAS)

¡Parece que el conejo de la Luna ya tiene competencia! Una peculiar imagen del Sol llamó la atención de los aficionados y aficionadas a la astronomía, pues un gigantesco agujero coronal parece haber adquirido la silueta de un gato con una larga cola peluda.

La fotografía fue difundida por el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia (XRAS), cuyos especialistas compartieron el registro del fenómeno el lunes 9 de noviembre de 2026 y, tras un día del hallazgo, el gato solar ya se ha viralizado en redes sociales.

¿Hay un gato en el Sol? Así capturaron el agujero coronal con forma de ‘michi’

La imagen fue publicada por el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia en su sitio web y canal de Telegram. En ella se observa una extensa región oscura en el hemisferio norte del Sol, cuyo contorno recuerda a un gato de cola esponajda.

Según lo informó el organismo científico en su reporte, el agujero coronal experimentó numerosas transformaciones en sus corrientes de plasma hasta adquirir esta peculiar apariencia que ya ha generado entusiasmo y ternura entre el público aficionado a la astronomía.

Incluso el grupo de investigación bromeó con la peculiar silueta, señalando en su publicación que el agujero coronal se había convertido en “un gatito de color negro y con una cola peluda”, detallando en tono humorístico que fue necesario “girar un poco el Sol” para conseguir esa forma.

El agujero coronal alcanzó aproximadamente un millón de kilómetros de diámetro y tuvo efectos en el entorno terrestre, ya que las corrientes de viento solar procedentes de la región alcanzaron nuestro planeta durante el fin de semana ocasionando perturbaciones geomagnéticas. Sin embargo, los y las especialistas indicaron que el agujero estaba perdiendo fuerza y no pronostican afectaciones importantes.

Agujeros coronales en el Sol: ¿qué son y por qué se forman?

Los agujeros coronales son regiones de la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, en las que el campo magnético presenta líneas abiertas que se extienden hacia el espacio interplanetario; este fenómeno permite que partículas cargadas escapen y formen corrientes de viento solar de alta velocidad.

Cuando estas partículas interactúan con el campo magnético terreste, pueden producir perturbaciones geomagnéticas y tormentas magnéticas. Dependiendo de su intensidad, también pueden favorecer la aparición de auroras y generar alteraciones en algunos sistemas tecnológicos, como las comunicaciones por radio, los satélites y las redes eléctricas.

A diferencia de otras zonas de la corona, estas regiones contienen plasma menos denso y frío que su entorno, por lo que emiten menos radiación en determinadas longitudes de onda y aparecen como manchas oscuras en las imágenes obtenidas mediante equipo de observación solar.

Debido a dichas características, el ajugero coronal con silueta felina no representa un peligro por sí misma, sino que se trata de una configuración temporal de una región magnéticamente activa del Sol.