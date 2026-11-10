Dyson lanza Plum and Copper, la edición inspirada en la piedra preciosa más rara del mundo que promete conquistar la Navidad

Cuando se trata de tecnología aplicada a la belleza, pocas marcas generan tanta expectativa como Dyson. Ahora, la compañía busca elevar aún más el atractivo de su línea para el cuidado del cabello con el lanzamiento de Plum and Copper, una edición especial que combina diseño sofisticado, ingeniería avanzada y una inspiración poco común: la piedra preciosa más rara conocida en el planeta.

La colección llega en un momento estratégico, justo cuando millones de consumidores comienzan a buscar los regalos más deseados para las fiestas de fin de año. Y todo indica que los nuevos dispositivos de la marca podrían convertirse en uno de los objetos más codiciados de la temporada.

La piedra preciosa que inspiró la nueva colección de Dyson

La edición especial Plum and Copper toma como referencia a la kyawthuite, una gema extremadamente rara cuya exclusividad ha captado la atención de coleccionistas y expertos en minerales de todo el mundo.

La característica que más llamó la atención del equipo de diseño de Dyson fue la capacidad de esta piedra para reflejar distintos matices dependiendo de la luz. A partir de ese concepto, los especialistas en color, materiales y acabados desarrollaron una combinación cromática que mezcla tonos de ciruela profunda, cobre melocotón y jengibre ceniza, generando un efecto metálico cambiante y elegante.

El resultado es una propuesta visual distinta a todo lo que la marca había presentado anteriormente en su categoría de belleza.

Más que diseño: la tecnología sigue siendo la protagonista

Si bien la apariencia es uno de los principales atractivos de esta edición especial, Dyson insiste en que el verdadero valor de sus equipos sigue estando en la tecnología.

La compañía ha construido su reputación sobre sistemas que buscan minimizar el daño provocado por las altas temperaturas tradicionales, apostando por flujos de aire inteligentes y sensores capaces de ajustar automáticamente el rendimiento de cada dispositivo.

En una industria donde el calor extremo suele ser parte habitual de las rutinas de peinado, esta propuesta se ha convertido en uno de los principales diferenciadores de la marca.

Los productos que forman parte de la colección Plum and Copper

La nueva combinación de colores estará disponible en algunos de los dispositivos más populares de la firma.

Dyson Airwrap Co-anda 2x

Considerado uno de los productos estrella de la compañía, este sistema funciona como secadora y estilizador multifunción.

Entre sus principales características destacan:

Motor Hyperdymium de nueva generación.

Mayor presión de aire para acelerar el secado.

Funciones para secar, rizar, ondular, alisar, suavizar y aportar volumen.

Peinado sin recurrir a temperaturas extremas.

Para muchos usuarios, representa una solución integral que sustituye varias herramientas de estilizado.

Dyson Supersonic r

La marca la presenta como su secadora más ligera, compacta y potente hasta ahora.

Su diseño reduce tamaño y peso respecto a generaciones anteriores, mientras incorpora sensores RFID en los accesorios para ajustar automáticamente la configuración ideal según el tipo de uso.

El objetivo es lograr un secado más rápido y resultados más uniformes sin complicar la experiencia del usuario.

Dyson Airstrait

Uno de los lanzamientos más comentados de los últimos años dentro de la categoría.

Su propuesta consiste en alisar el cabello utilizando únicamente aire de alta velocidad, permitiendo pasar del cabello húmedo al peinado terminado sin necesidad de placas calientes.

De acuerdo con la marca, esto ayuda a disminuir el tiempo total de estilizado y reducir potenciales daños asociados al calor excesivo.

Dyson Supersonic Nural

La versión más inteligente de la familia Supersonic incorpora sensores capaces de detectar la distancia entre la secadora y el cuero cabelludo.

Gracias a esta tecnología, el aparato ajusta automáticamente la temperatura para mantener niveles adecuados de calor durante el secado.

Además, cuenta con memoria de configuraciones y reconocimiento de accesorios para personalizar cada rutina de forma automática.

¿Por qué Dyson quiere convertirse en el regalo más deseado de la temporada?

El mercado de belleza premium vive uno de sus mejores momentos y los consumidores buscan cada vez más productos que combinen funcionalidad, diseño y tecnología.

La estrategia de Dyson Beauty parece apuntar directamente a esa tendencia. La edición Plum and Copper no sólo ofrece una estética exclusiva inspirada en una gema prácticamente única en el mundo, sino que también reúne algunos de los dispositivos más avanzados para el cuidado capilar disponibles actualmente.

Para quienes buscan una herramienta de alto desempeño o un regalo de lujo durante las fiestas, la firma británica apuesta por una fórmula sencilla pero efectiva: tecnología, exclusividad y diseño en una sola colección.

La pregunta ya no es si estos dispositivos llamarán la atención, sino cuántas listas de regalos navideños terminarán incluyendo una Dyson en los próximos meses.