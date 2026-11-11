El Taco de Lengua está entre los mejores platillos de víceras en el mundo, según Taste Atlas La preparación mexicana obtuvo una calificación de 4.2 estrellas por su textura y sabor en la plataforma (Pexels)

Uno de los antojitos más populares de la gastronomía mexicana logró obtener una alta posición dentro de las listas internacionales de Taste Atlas.

El taco de lengua de res logró posicionarse en el tercer lugar del ranking global de los mejores platillos elaborados a base de vísceras, alcanzando una valoración de 4.2 estrellas por parte de los usuarios de la plataforma.

En las taquerías de México, la lengua de res es una de las opciones más solicitadas por los clientes.

¿Por qué el taco de lengua destaca en la lista de Taste Atlas?

El reconocimiento de Taste Atlas destaca principalmente la técnica de preparación. Para lograr su consistencia característica, la lengua debe cocinarse de manera lenta durante varias horas, alcanzando una textura suave y jugosa que contrasta con la frescura de los complementos.

Tras una larga cocción, la pieza se corta en pequeños trozos y se sirve caliente sobre tortillas de maíz, acompañada por ingredientes tradicionales como cilantro, cebolla, limón y salsa.

Asimismo, la reseña resalta el valor de la cocina tradicional mexicana y el aprovechamiento integral de todos los cortes de la res.

En el país se consume tanto en puestos callejeros como en restaurantes especializados, formando parte de una amplia variedad de recetas con vísceras entre las que destacan los tacos de tripa, el hígado encebollado y diversas preparaciones regionales.

¿Contra qué platillos compitió el taco de lengua en el ranking internacional?

Dentro de la clasificación global de la plataforma, la preparación mexicana logró colocarse en el podio gastronómico únicamente por debajo de dos platillos internacionales.

El primer lugar de la lista lo ocupan los anticuchos de corazón de Perú, mientras que el segundo puesto se lo llevó el kokoretsi de Grecia.

Por debajo del taco de lengua de México se ubicaron las especialidades de Turquía, quedando en cuarto lugar el ciğer sarma y en la quinta posición la sopa kelle paça çorbası.