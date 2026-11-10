NASA abre plazas para astronautas que trabajen en la luna ¿Cuáles son los requisitos y quiénes pueden aplicar? (Pexels / NASA)

Los sueños de ser un astronauta pueden ya no parecer muy lejanos para quienes pueden aplicar a la nueva vacante que abrió la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) para su nueva promoción de astronautas. Además, según lo dicho por el administrador de la NASA, Jared Isaacman, algunos de ellos no solo viajarán a la Luna, sino que podrían vivir ahí en una futura base lunar.

De acuerdo a la NASA, la primera promoción de astronauta fue seleccionada en 1959 y desde ese entonces ha seleccionado a 370 candidatos a astronautas, de los cuales han sido 303 hombres en comparación con 67 mujeres.

¿Cuáles son los requisitos y quiénes pueden aplicar para trabajar en la NASA?

De acuerdo a la vacante publicada en USA Jobs (sitio oficial del gobierno de los Estados Unidos), el puesto de astronauta está abierto para los ciudadanos estadounidenses, nacionales o quienes le deban lealtad a Estados Unidos.

Sin embargo, pese a que en teoría se trata de una vacante abierta a todo público (estadounidense), los candidatos deberán tener alguno de estos perfiles educativos:

Título STEM , es decir, un grado académico en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas (con al menos 3 años de experiencia en el área).

, es decir, un grado académico en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas (con al menos en el área). Dos años académicos de cursos de doctorados (STEM).

(STEM). Título médico acreditable (médico, asistente médico o enfermero especializado).

acreditable (médico, asistente médico o enfermero especializado). Haber completado un programa de formación de pilotos de pruebas reconocido antes de julio de 2027.

También los candidatos tendrán que demostrar cualidades como la resolución de problemas, liderazgo, trabajo en equipo y bajo presión. La vacante está abierta hasta el 3 de diciembre de 2026 y ofrece un salario de $164,395 dólares al año.

¿Qué hacen los astronautas?

De acuerdo a la vacante publicada por la NASA, los astronautas aceptados tendrán un contrato por 30 meses, tiempo que durará su entrenamiento como astronautas y, si lo aprueban, pasarán a ocupar puestos permanentes.

Sin embargo, los astronautas no solo se limitarán a hacer viajes en la Vía Láctea; también trabajarán alrededor de las naves y estaciones espaciales probando el sistema de manipulación robótica remota, mientras ayudan a sus compañeros que se encuentren en el espacio, además de hacer experimentos de investigación.