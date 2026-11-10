Ofertas Martes de Frescura de Walmart 10 de noviembre de 2026: esto cuesta la fruta, verdura y carne hoy

Walmart tiene ofertas este 10 de noviembre de 2026 como parte de su tradicional Martes de Frescura, una jornada en la que algunos productos para surtir la despensa pueden encontrarse a precios especiales.
La promoción contempla principalmente frutas, verduras y carnes, con disponibilidad tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea. Eso sí, hay un detalle importante: las ofertas tienen vigencia durante este martes, por lo que conviene revisar los precios antes de hacer la compra y no dejar el mandado para después.
¿Cuáles son las ofertas de Walmart este martes 10 de noviembre?
Entre los productos que aparecen en la promoción hay algunas opciones bastante prácticas para quienes buscan completar la despensa de la semana sin gastar de más.
Entre los productos que aparecen en la promoción hay algunas opciones bastante prácticas para quienes buscan completar la despensa de la semana sin gastar de más.
Frutas y verduras en oferta Martes de Frescura en Walmart este 3 de noviembre
- Penca de plátano Chiapas: de $24 a $18 por kilo.
- Mora azul: de $59 a $50 por charola.
- Toronja: de $34 a $29 por kilo.
- Naranja: de $35 a $28 por kilo.
- Aguacate: $42 por kilo.
- Jitomate: $39 por kilo.
- Papa blanca: $51 por kilo.
- Sandía roja: $16 por kilo.
- Piña miel: $30 por kilo.
- Manzana Golden Chihuahua: $40 por kilo.
- Melón chino: $35 por kilo.
- Tuna blanca: $35 por kilo.
- Durazno amarillo: $104 por kilo.
- Fresa fresca: $80 por kilo.
- Jícama: $36 por kilo.
- Cebolla blanca: $45 por kilo.
- Ciruela importada: $99 por kilo.
- Chile poblano: $59 por kilo.
Ofertas en carnes, pollo y pescado por Martes de Frescura en Walmart este 10 de noviembre
- Filete de tilapia: de $135 a $103 por kilo.
- Carne de res deshebrada: de $142 a $134.
- Medallones de atún Dolores Premium: de $322 a $229.
- Filete de tilapia Marketside sin piel: de $72 a $62.
- Camarón coctelero cocido: de $204 a $182 por kilo.
- Carne para hamburguesa Marketside: de $104 a $89.
- Carne para hamburguesa Marketside tradicional: de $141 a $119.
- Carne molida de res Sukarne extra fina: de $108 a $100.
- Medallones de atún Marketside Premium: de $254 a $215.
- Filete de pescado blanco del Nilo: de $106 a $99.
- Salmón noruego La Sanitaria: de $359 a $322.
- Cubos de atún con camarón Dolores Premium: de $99 a $59.
- Filete de pescado blanco del Nilo con pimienta limón: de $144 a $125.
- Medallón de atún Dolores Premium con especias: de $166 a $134.
- Filete de atún Dolores Premium con costra de ajonjolí: de $166 a $134.
- Cabeza de cerdo: de $56 a $50 por kilo.
¿Cómo aprovechar las ofertas de Walmart este martes 10 de noviembre?
Una forma sencilla de ahorrar es preparar una lista antes de ir al supermercado. Organizar las comidas de la semana ayuda a comprar únicamente lo necesario y reduce el riesgo de desperdiciar alimentos perecederos.También puedes comparar los precios de las presentaciones disponibles, revisar las promociones vigentes y comprobar si existe alguna diferencia entre comprar en tienda o mediante internet.
Si prefieres hacer el súper desde casa, entra al sitio oficial de Walmart México o utiliza su aplicación. Busca la sección del Martes de Frescura, selecciona tu ubicación y consulta los productos disponibles para tu zona. Después, agrega los artículos al carrito y revisa las opciones de entrega a domicilio o recolección en tienda que aparezcan para tu pedido.
¿Hasta cuándo duran las promociones del Martes de Frescura?
Las ofertas anunciadas para esta edición corresponden al martes 3 de noviembre de 2026 y tienen vigencia limitada. La disponibilidad de cada artículo depende de las existencias y de las condiciones aplicables en cada sucursal o canal de compra.