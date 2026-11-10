Taro vuelve a Nutrisa: el sabor más esperado de la temporada regresa con nuevas combinaciones navideñas

Para muchos amantes del helado, hay sabores que aparecen por tiempo limitado y se convierten en auténticos acontecimientos de temporada. Ese es el caso de Taro, uno de los favoritos de los clientes de Nutrisa, que este año regresa a las sucursales con una propuesta renovada inspirada en los sabores más representativos de la Navidad.

La marca busca aprovechar la nostalgia y el gusto que ha generado este sabor en años recientes para convertirlo nuevamente en uno de los protagonistas de las reuniones, celebraciones y antojos propios de fin de año.

El regreso de Taro, uno de los sabores más buscados de Nutrisa

A partir del 9 de noviembre, los consumidores podrán encontrar nuevamente el sabor Taro en Nutrisa, una noticia que ha llamado la atención de quienes suelen esperar cada año su regreso.

El taro, conocido en distintas regiones del mundo por su característico sabor dulce y textura suave, ha logrado construir una sólida base de seguidores entre los consumidores mexicanos, convirtiéndose en uno de los productos estacionales con mayor expectativa dentro del portafolio de la cadena.

Su regreso coincide con una estrategia enfocada en ofrecer experiencias que evoquen las celebraciones decembrinas y permitan personalizar cada visita.

Las nuevas combinaciones navideñas que llegan esta temporada

Además del retorno del popular sabor, la compañía decidió incorporar opciones temáticas para quienes buscan probar algo diferente.

Nochebuena

Una propuesta inspirada en los sabores tradicionales de las fiestas, diseñada para quienes prefieren combinaciones clásicas y reconfortantes.

Dulce Deseo

Pensada para los amantes de los perfiles más dulces y los contrastes que suelen acompañar los postres navideños.

Año Nuevo

Una alternativa creada para cerrar el año con sabores diferentes y una propuesta más festiva.

El objetivo es que cada visitante pueda experimentar distintas mezclas y encontrar una combinación personalizada durante toda la temporada.

Mermeladas y toppings inspirados en los sabores de Navidad

La experiencia no termina en el helado.

Como parte de la oferta estacional, Nutrisa incorporó ingredientes que buscan recordar algunos de los aromas y sabores más representativos de diciembre.

Entre las novedades destacan las mermeladas de:

Ponche de frutas

Manzana con canela

Toffee coffee

A esto se suman toppings premium como:

Mini brownies

Galletas navideñas

La combinación de estos ingredientes permite crear opciones que van desde perfiles más tradicionales hasta propuestas con un toque contemporáneo.

Una apuesta por compartir durante las fiestas

Las reuniones familiares y los encuentros con amigos suelen marcar el ritmo de la temporada navideña, por lo que la marca también decidió incorporar una alternativa pensada para grupos.

Se trata de una copa navideña para compartir, una opción que busca adaptarse a quienes desean disfrutar el postre en compañía y convertir una simple salida por un helado en una experiencia más social.

La estrategia responde a una tendencia creciente dentro del sector de alimentos y bebidas: crear productos que no sólo se consuman, sino que formen parte de momentos de convivencia.

¿Por qué el taro se ha convertido en un fenómeno entre los consumidores?

Aunque durante años fue un ingrediente relativamente desconocido para muchos mexicanos, el taro ha ganado popularidad gracias a su presencia en bebidas, postres asiáticos, helados y productos premium.

Su sabor, que suele describirse como ligeramente dulce con notas similares a la vainilla y frutos secos, ha logrado diferenciarse de las opciones tradicionales disponibles en el mercado.

Esa combinación entre novedad y familiaridad explica por qué cada temporada su regreso genera conversación entre los consumidores más fieles de Nutrisa.

La batalla por conquistar los antojos navideños ya comenzó

El cierre de año representa una de las temporadas más importantes para la industria de alimentos, postres y bebidas. Por ello, las marcas suelen apostar por productos temporales capaces de generar expectativa y atraer visitas recurrentes.

Con el regreso de Taro, nuevas combinaciones inspiradas en la Navidad y opciones para compartir, Nutrisa busca posicionarse nuevamente entre las alternativas favoritas para quienes desean darse un gusto durante las fiestas.

Y si algo han demostrado los clientes en temporadas anteriores, es que algunos sabores simplemente no pasan de moda. El regreso de Taro parece ser una prueba más de ello.