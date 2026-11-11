El Día del Soltero se festeja este 11/11: ¿De dónde viene esta celebración y de qué se trata?

Día del Soltero 2026 Mientras que el Día de San Valentín está reservado para las parejas, el 11 de noviembre es la fecha célebre de la soltería.

Cada 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero, una fecha que ha ganado popularidad en distintas partes del mundo y que busca darle un significado especial a la soltería. A diferencia del 14 de febrero, porpularmente conocido como San Valentín en el que las personas enamoradas suelen ser protagonistas, la celebración de este miércoles pone en el centro a quienes no tienen pareja sentimental.

La fecha no fue elegida al azar, ya que el 11/11 (el día once del mes once) representa simbólicamente a una “persona individual”. Sin embargo, ¿cómo surgió esta celebración y por qué se relaciona con el amor propio...? Aquí te contamos la historia de esta fecha y cuál es el centro de su conmemoración cada año.

Día del Soltero: ¿cómo surgió y por qué se celebra cada 11 de noviembre?

El Día del Soltero tiene su origen en China, donde comenzó a popularizarse durante la década de 1990 entre estudiantes universitarios de la Universidad de Nankin, quienes decidieron establecer el 11 de noviembre como una fecha para celebrar su soltería.

La elección de esta conmemoración respondió a la composición numérica del día 11/11, cuatro unos continuos que representan a personas individuales, es decir, sin pareja o relación romántica.

Con el paso del tiempo, la iniciativa dejó de ser una celebración universitaria y se extendió a otros sectores de la sociedad china, hasta convertirse en una fecha reconocida para quienes desean disfrutar de su independencia sentimental.

Posteriormente, el Día del Soltero también adquirió una dimensión comercial. Por ejemplo, el 11 de noviembre en China se convirtió en una de las jornadas de compras por internet más importantes, con promociones y descuentos en diferentes productos y servicios.

De esta manera, una fecha que comenzó como una iniciativa para reivindicar la soltería terminó por alcanzar reconocimiento internacional, tanto por su significado social como por su impacto en el comercio electrónico.

¿Cómo se celebra el Día del Soltero? Más allá de la soltería, la fecha conmemora el amor propio

El Día del Soltero no se centra en no tener una pareja sentimental, sino que busca recordar a las personas que “estar sin una relación no significa estar incompleto”. Por lo tanto, su propósito principal es reconocer la independencia, libertad personal y la importancia de construir una relación positiva con uno mismo o misma.

Debido a ello, el 11 de noviembre se ha convertido en una oportunidad para celebrar el amor propio, disfrutar de la compañía de amigos y familiares, dedicar tiempo a los intereses personales y recordar que la felicidad no depende necesariamente de tener una pareja.

Entre las formas más comunes de conmemorar esta fecha, destacan:

Reconocer cualidades personales y fortalecer la autoestima .

. Aprovechar el tiempo para realizar actividades, viajar o cumplir metas individuales .

. Organizar reuniones, salidas o encuentros para celebrar la soltería.

para celebrar la soltería. Comprar algo especial , disfrutar de una comida favorita o regalarse una experiencia.

, disfrutar de una comida favorita o regalarse una experiencia. Reflexionar sobre las relaciones, es decir, recordar que una relación sentimental debe ser una elección y no una necesidad para sentirse pleno.

Además, el 11/11 suele relacionarse con la famosa hora 11:11, a la que algunas creencias populares atribuyen un significado especial de fortuna, como pedir un deseo o “manifestar” un suceso especial cuando el reloj marca esa combinación numérica.