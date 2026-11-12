Adiós al Zócalo: Muñeki77a se baja del concierto de Garbage por polémica en redes

Muñeki77a no se presentará para abrir el concierto de Garbage en el Zócalo. Luego de críticas a sus posturas respecto a Israel y Palestina, la cantante se bajó del evento en el que abriría a la banda de rock alternativo Garbage. (@garbage, @muneki77a_/Instagram y Wikimedia Commons/Creative Commons)

La cantante argentina Muñeki77a, cuyo nombre real es Naomi Preizler, canceló su participación en el concierto gratuito de Garbage, programado para el próximo sábado 14 de noviembre de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México, después de una controversia en redes sociales por antiguas publicaciones relacionadas con su apoyo a Israel.

La decisión fue anunciada este jueves 12 de noviembre mediante un comunicado difundido por su equipo de representación. La controversia comenzó cuando usuarios de X recuperaron mensajes publicados por la artista el 7 de octubre de 2023

Ante la polémica, Muñeki77a publicó una carta en la que rechazó apoyar la guerra o el genocidio, expresó su respaldo a un Estado palestino libre y ofreció disculpas a quienes se sintieron decepcionados por sus declaraciones anteriores.

¿Por qué Muñeki77a canceló su participación en el concierto de Garbage?

La polémica comenzó después de que Muñeki77a anunciara que sería la encargada de abrir el concierto gratuito de Garbage en el Zócalo. Sin embargo, usuarios de redes sociales comenzaron a difundir capturas de publicaciones realizadas por la artista durante octubre de 2023, en las que expresó su postura sobre Israel y el pueblo palestino.

La discusión provocó una serie de críticas dirigidas a la cantante y solicitudes para que fuera retirada de la programación del evento y ante la controversia, el equipo de representación de Muñeki77a anunció que la artista no participará en el concierto del 14 de noviembre, una decisión tomada para evitar que la polémica afectara la presentación de Garbage, al público y a la propia cantante.

¿Qué dijo Muñeki77a sobre Palestina y las críticas en redes sociales?

Después de que sus antiguas publicaciones comenzaran a circular nuevamente, Naomi Preizler difundió un comunicado en Instagram para explicar el contexto de sus declaraciones y aclarar su postura actual respecto al conflicto entre Israel y Palestina.

La artista señaló que los mensajes recuperados fueron escritos el 7 de octubre de 2023, cuando se encontraba afectada emocionalmente por los ataques perpetrados por Hamás contra Israel.

En su explicación, reconoció que su educación judía influyó en su percepción inicial de los acontecimientos y aseguró que las publicaciones respondieron al miedo y la conmoción que experimentó durante aquella jornada.

“No estoy a favor de la guerra ni de ningún tipo de genocidio”, expresó la cantante, quien también manifestó su apoyo a la existencia de un Estado palestino libre.

Asimismo, Preizler explicó que con el paso del tiempo modificó algunas de sus perspectivas sobre el conflicto y reconoció que sus conocimientos y opiniones han evolucionado desde entonces.

Finalmente, ofreció disculpas a las personas que se sintieron decepcionadas por sus publicaciones y sostuvo que busca aprender de sus experiencias anteriores.

Respuesta de Garbage a las declaraciones de Muñeki77a. La banda de rock alternativo apoyó a la cantante argentina luego de la ola de críticas sobre sus posturas acerca del conflicto entre Israel y Palestina.

En la misma publicación, Garbage dejó un mensaje de apoyo a la cantante argentina, desde donde respetan su postura y su apertura a reconocer un cambio en sus perspectivas y opiniones.

Has hecho una declaración muy honesta, transparente y valiente; te envío todo mi cariño y apoyo en esta nueva etapa de tu vida y de tu carrera.

Todos hemos cometido errores, hemos tropezado, malinterpretado situaciones o simplemente hemos pecado de “desconocimiento”. Yo misma he cometido muchos errores de este tipo a lo largo de mi vida, así que no soy quién para juzgarte.

Yo también tuve que replantearme gran parte de lo que el gobierno británico me inculcó durante mi infancia. Yo también albergaba ideas extrañas, fruto de lo que el colonialismo me había enseñado.

A medida que avanzamos hacia la edad adulta, vivimos, aprendemos y crecemos. Valoro mucho la forma en que has expresado tus reflexiones aquí, y te envío mi cariño, junto con el deseo de que todas las personas que se encuentran atrapadas en conflictos y en la violencia colonialista en cualquier parte del mundo puedan disfrutar de una vida segura y en paz.

Atentamente,

Shirley x

Igualmente, Garbage manifestó su respaldo a Muñeki77a y pidió a sus seguidores evitar los ataques contra la artista con una publicación independiente, luego de enterarse de la salida de la artista del concierto del 14 de noviembre en el Zócalo.

Se nos ha informado que @muneki77a_ ha decidido no participar en nuestra presentación de este sábado en el Zócalo.

Pueden leer su declaración en sus propias plataformas; invito a quienes han estado exigiendo su retirada de este evento a que lo hagan.

Que quede claro: Garbage siempre ha defendido aquello que consideramos correcto. Hemos leído su carta y nos ha conmovido profundamente.

Todos creemos en el aprendizaje y en el crecimiento.

No creemos en negar a las personas la oportunidad de aprender y crecer.

No creemos en equiparar el judaísmo con el sionismo.

No creemos en negar a las personas una segunda oportunidad.

Valoramos la transparencia y la valentía de la declaración de Nao. Y, por último, creemos en todo el amor que ella tiene para ofrecer al mundo.

Todos cometemos errores. Todos nos equivocamos y caemos.

Pero también creemos en la redención y el perdón.

Les pedimos, por favor, que dejen de atacar a Nao.

Esperamos que lean su declaración y reconozcan su proceso de crecimiento.

Creemos que todas las personas merecen una vida segura, feliz y libre.

¡Pongan fin al genocidio!

¡Palestina libre!

El concierto gratuito de Garbage en el Zócalo de la Ciudad de México sigue confirmado para el sábado 14 de noviembre.