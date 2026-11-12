Apagón mundial noviembre 2026: ¿qué pasará realmente?

Apagón Mundial 17 de noviembre. (Cuartoscuro)

Han comenzado a circular en redes sociales versiones sobre un supuesto apagón mundial programado para el 17 de noviembre de 2026. En plataformas como TikTok, Facebook y X, se han difundido las teorías sobre cómo millones de personas podrían quedarse sin electricidad ni internet hasta por 72 horas o inclusive, que existe posibilidad de un colapso energético de 90 días.

Sin embargo, estas versiones se han atribuido a interpretaciones sobre un simulacro de emergencia programado en Estados Unidos y de referencias a un episodio de la serie animada Los Simpson.

¿Qué se sabe que pasará el 17 de noviembre?

La FEMA y la FCC realizarán el martes 17 de noviembre una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés), utilizado para difundir advertencias oficiales cuando ocurren desastres naturales u otras situaciones que representan un riesgo para la población estadounidense.

El simulacro comenzará aproximadamente a las 14:20 horas del este de Estados Unidos, equivalentes a las 13:20 horas del centro de México, y tendrá una duración aproximada de un minuto.

Durante el ejercicio, estaciones de radio, canales de televisión y proveedores de servicios de comunicación participantes interrumpirán brevemente su programación habitual para transmitir un mensaje que identificará el aviso como una prueba del sistema.

On Nov 17 at 2:20 PM ET, FEMA and @FCC will conduct a nationwide test of the Emergency Alert System on TV and radio. This legally required, regularly scheduled test ensures critical, life-saving messages can reach Americans when it matters most during major emergencies. https://t.co/pKnRX3N8AK — FEMA (@fema) November 9, 2026

Asimismo, la FCC estableció el 3 de diciembre de 2026 como fecha alternativa en caso de que una emergencia real u otra circunstancia impida desarrollar la prueba.

¿Qué tienen que ver Los Simpson con el 17 de noviembre y el supuesto apagón mundial?

Una de las principales razones por las que el rumor se volvió viral fue la difusión de un fragmento de Los Simpson, específicamente del episodio It’s a Blunderful Life, de la temporada 35 y estrenado el 19 de noviembre de 2023.

En el capítulo, ambientado parcialmente en el futuro, una Lisa Simpson de edad avanzada recuerda un apagón que afectó a Springfield durante los días previos a la celebración del Día de Acción de Gracias.

La historia muestra cómo la ciudad permanece sin electricidad mientras los habitantes responsabilizan a Homero Simpson por el incidente. En una de las escenas aparece el diario de Lisa con una anotación fechada el 17 de noviembre, acompañada de una referencia a la llegada de una tormenta. Esta coincidencia provocó que algunos usuarios relacionaran el episodio con el simulacro anunciado por la FEMA para noviembre de 2026.

¿El supuesto apagón mundial afectará a México?

En México, no existe ninguna alerta oficial que advierta sobre una interrupción del suministro eléctrico para el 17 de noviembre de 2026.

El medio Infodemia, dedicado a verificar información difundida por diversos canales, como redes sociales, desmintió el pasado 11 de noviembre las publicaciones relacionadas al supuesto apagón masivo en territorio nacional.

El medio explicó que no existe ningún reporte de la CFE ni del Gobierno de México que confirme una suspensión del servicio eléctrico relacionada con la prueba estadounidense, así como tampoco hay relación alguna entre el simulacro de la FEMA y la FCC con la infraestructura energética mexicana.