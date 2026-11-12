¿Dónde fue el epicentro del último temblor este jueves 12 de noviembre? (Pexels)

De acuerdo al Sistema Sismológico Nacional (SSN), el último sismo de este jueves 12 de noviembre ocurrió en el oeste de Baja California Sur y se registró que tuvo una magnitud de 1.2 en escala de Richter. Por otro lado, el SSN ha reportado un aproximado de 97 sismos el día de hoy.

¿Dónde fue el epicentro del último temblor este miércoles 12 de noviembre?

El último sismo registrado por el SSN del día de hoy, jueves 12 de noviembre, tuvo lugar a 2 kilómetros al oeste de San José del Cabo en Baja California Sur con una magnitud de 1.2 en la escala de Richter, además de registrar una profundidad de 12.2 kilómetros.

Epicentro: 2 km al oeste de San José del Cabo, Baja California Sur.

2 km al oeste de San José del Cabo, Baja California Sur. Magnitud: 1.2

1.2 Profundidad: 12.2 km.

12.2 km. Hora: 16:36 horas.

¿Cuáles son los últimos sismos reportados por el SSN?

Los últimos sismos registrados en México por el SSN son los siguientes:

Magnitud 1.2 , a 2 km al oeste de San José del Cabo, Baja California Sur.

, a 2 km al oeste de San José del Cabo, Baja California Sur. Magnitud 3.4 , a 39 km al suroeste de Arcelia, Guerrero.

, a 39 km al suroeste de Arcelia, Guerrero. Magnitud 3.4 , a 39 al suroeste de Coalcomán, Michoacán.

, a 39 al suroeste de Coalcomán, Michoacán. Magnitud 3.3 , a 28 km al sur de Sayula de Alemán, Veracruz.

, a 28 km al sur de Sayula de Alemán, Veracruz. Magnitud 3.4, a 19 km al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

a 19 km al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Magnitud 3.7, a 49 km al sur de Tonalá, Chiapas.

¿Por qué ocurren los terremotos?

De acuerdo a la Universidad Tecnológica de Michigan, los terremotos se producen cuando la roca subterránea se rompe de manera repentina, por lo que produce un movimiento rápido a lo largo de una falla.

Sin embargo, la mayoría de las fallas en la corteza terrestre permanecen inmóviles durante mucho tiempo, hasta que, en algunos casos, la roca de los dos lados de una falla se deforma con el tiempo. En consecuencia, ocasiona esta ruptura repentina y, en consecuencia, se libera energía que generan las ondas sísmicas.