La caída de Outlook desata una ola de memes en redes Usuarios en redes han creado miles de memes ante la caída de Microsoft Outlook este jueves 12 de noviembre (Pexels y @juan910313 vía X)

Tras la caída de Microsoft a nivel global que afectó principalmente el servicio de Outlook este jueves 12 de noviembre, usuarios en redes han compartido sus experiencias del incidente con memes.

Cambiando el escenario trágico a uno divertido para sobrellevar las consecuencias que tenía su ausencia.

Outlook: ¿Cuándo empezó a fallas y quiénes fueron los afectados?

Microsoft Outlook, que funciona como gestor de correo electrónico y administración de información personal, empezó a fallar alrededor de las 13:00 horas en México. Esto provocó que sus servicios en Teams y OneDrive dejaran de funcionar.

Los principales afectados de la caída fueron los empleados de oficina o conocidos coloquialmente como ‘Godinez’, siendo estos quienes tienen un horario fijo, prestaciones y estilo de vida rutinaria en su trabajo.

Los memes que dejaron la caída de Microsoft

Aunado a lo anterior, el escenario de memes estuvo centrado en el tema Godín, ya que su jornada se vio interrumpida por las afecciones que presentó el sistema, aquí te dejamos los mejores que encontramos en X.

La intención es lo que cuenta

Yo fingiendo que trabajo mandando correos sin saber que Outlook está caído pic.twitter.com/Arln78t6ez — víctima de un Dios frágil temperamental (@_el_baaadillo) November 13, 2026

Que mejor manera de presentar un escenario Godín que con The Oficce

* Se cae Outlook *



Todo el mundo godín: pic.twitter.com/Ph70qRiOKj — víctima de un Dios frágil temperamental (@_el_baaadillo) November 12, 2026

Siempre con intención de ayudar

se cayó outlook y soy esta en el trabajo pic.twitter.com/yhBWM7Ee9g — S🇨🇴 (@scferrariis) November 12, 2026

Algunos tuvieron más suerte que otros

Microsoft Outlook se cae en pleno horario laboral pic.twitter.com/7HH8FvzZQQ — JIMMY 🏆x10 (@JNT3D) November 12, 2026

La tristeza de unos es la felicidad de otros

Yo en el trabajo fingiendo estar estresado porque se cayó Outlook pic.twitter.com/AACo7pTMJK — Jf 🇨🇴 (@pricefieldrosie) November 12, 2026

Todas y todos los Godínez tuvieron un momento de felicidad hoy

Se cae outlook en horario laboral cargado de correos.

Yo: pic.twitter.com/qtXIo5PkRE — Stivi De Tivi (@StiviDeTivi) November 12, 2026

¿Por qué se cayó Microsoft Outlook?

La falla en el sistema surgió por una falla técnica en sus servidores de Exchange. Microsoft informó que la falla fue producto de una sobrecarga en un proceso central de sus servidores.

Lo que desencadenó problemas a nivel global que provocó que algunos servidores quedaran fuera de línea.

📲 Después de que usuarios registraran incidencias en los servicios de Microsoft como Outlook, Microsoft 365, Microsoft Store, Copilot y Teams, la empresa señaló que se encuentra trabajando para resolver la situación.



🛜 Según lo indicado por la empresa, los incidentes podrían… pic.twitter.com/QrlnRmVaCf — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 12, 2026

Estado actual del servicio de Microsoft

Actualmente, el servicio de Microsoft aún no está restablecido totalmente, algunos servidores de sus programas están volviendo de manera parcial tras la caída global.

Aun no hay una hora exacta para que vuelva a la normalidad, se espera que durante las primeras horas del 13 de noviembre el servicio siga presentando fallas en su sistema.