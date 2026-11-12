El precio de Grand Theft Auto VI en el mundo: ¿dónde está más caro comprar el nuevo GTA?

Grand Theft Auto VI GTA VI: ¿Quiénes pueden pueden predescargarlo este martes 10 de noviembre y en qué consolas? (Rockstar Games)

De acuerdo con un análisis de Leonida Lab, que recopiló los precios de la edición estándar en 63 mercados internacionales, Israel es el país donde GTA VI tiene el precio más elevado, con un costo equivalente a 100.75 dólares estadounidenses, seguido de Noruega y Hungría.

En contraste, Japón encabeza la lista de los mercados más económicos, con un precio aproximado de 61.96 dólares, lo que representa una diferencia cercana al 63% respecto al costo anunciado en Israel.

Precios de GTA VI en diferentes países. Los datos sobre los precios están basados en una publicación hecha por el portal Leonida Lab. (Leonida Lab)

¿En qué países es más caro comprar Grand Theft Auto VI?

El análisis compara la edición estándar del videojuego y toma como referencia el precio más bajo disponible entre PlayStation y Xbox en cada país. Aquí los cinco mercados donde GTA VI resulta más caro:

Israel: 319 séqueles israelíes, equivalentes a 100.75 dólares estadounidenses. Aproximadamente 1,876 pesos mexicanos .

319 séqueles israelíes, equivalentes a 100.75 dólares estadounidenses. Aproximadamente . Noruega: 949 coronas noruegas, equivalentes a 100.25 dólares, aproximadamente 1,867 pesos mexicanos .

949 coronas noruegas, equivalentes a 100.25 dólares, aproximadamente . Hungría: 31 mil 990 florines húngaros, equivalentes a 98.83 dólares. Aproximadamente 1,840 pesos mexicanos .

31 mil 990 florines húngaros, equivalentes a 98.83 dólares. Aproximadamente . Uruguay: 79.99 dólares antes de impuestos, que aumentan a 97.59 dólares al incluir el IVA del 22%. Aproximadamente 1,817 pesos mexicanos .

79.99 dólares antes de impuestos, que aumentan a 97.59 dólares al incluir el IVA del 22%. Aproximadamente . Suiza: 79.90 francos suizos, equivalentes a 97.36 dólares. Aproximadamente 1,813 pesos mexicanos.

Israel ocupa el primer lugar del ranking, aunque la diferencia con Noruega es de apenas 50 centavos de dólar, por lo que las fluctuaciones cambiarias podrían modificar el orden de ambos países.

Por su parte, el Reino Unido también figura entre los mercados más caros, con un precio de 69.99 libras esterlinas, equivalente a aproximadamente 93.95 dólares estadounidenses.

¿Dónde está más barato comprar GTA VI?

Japón aparece como el mercado más económico entre los países analizados, seguido de India y Corea del Sur. A continuación los cinco países con los precios más bajos:

Japón: 9 mil 800 yenes, equivalentes a 61.96 dólares. Aproximadamente 1,154 pesos mexicanos .

9 mil 800 yenes, equivalentes a 61.96 dólares. Aproximadamente . India: 5 mil 999 rupias, equivalentes a 63.87 dólares. Aproximadamente 1,189 pesos mexicanos .

5 mil 999 rupias, equivalentes a 63.87 dólares. Aproximadamente . Corea del Sur: 89 mil 800 wones, equivalentes a 67.06 dólares. Aproximadamente 1,249 pesos mexicanos .

89 mil 800 wones, equivalentes a 67.06 dólares. Aproximadamente . Taiwán: 2 mil 320 nuevos dólares taiwaneses, equivalentes a 70.59 dólares. Aproximadamente 1,314 pesos mexicanos .

2 mil 320 nuevos dólares taiwaneses, equivalentes a 70.59 dólares. Aproximadamente . Hong Kong: 568 dólares hongkoneses, equivalentes a 72.40 dólares estadounidenses. Aproximadamente 1,348 pesos mexicanos.

La diferencia entre Japón e Israel alcanza aproximadamente 38.79 dólares, equivalentes a 722 pesos mexicanos, por la misma edición estándar del videojuego.

Sin embargo, que un título resulte más económico en dólares no significa necesariamente que sea más accesible para la población local, pues en el mismo estudio se calculó el equivalente de lo que sería comprar el videojuego para un sueldo mensual promedio.

Por ejemplo, el precio de GTA VI representa aproximadamente el 25.1% del ingreso mensual promedio de los trabajadores en India, mientras que en Estados Unidos equivale a cerca del 1.3%. En Indonesia, por otra parte, el videojuego representa al menos el 36.5% del ingreso mensual promedio.

¿Cuánto cuesta Grand Theft Auto VI en México?

En México, Grand Theft Auto VI tiene un precio final de 1,499 pesos para su edición estándar, tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series X|S, de acuerdo con la comparación de precios digitales realizada por Leonida Lab.

Los precios mexicanos de las dos ediciones disponibles son:

GTA VI Standard Edition para PS5: 1,292.24 pesos antes de IVA; aproximadamente 1,499 pesos con impuestos.

1,292.24 pesos antes de IVA; aproximadamente 1,499 pesos con impuestos. GTA VI Standard Edition para Xbox Series X|S: 1,499 pesos con impuestos incluidos.

1,499 pesos con impuestos incluidos. GTA VI Ultimate Edition para PS5: 1,619.83 pesos antes de IVA; aproximadamente 1,879 pesos con impuestos.

1,619.83 pesos antes de IVA; aproximadamente 1,879 pesos con impuestos. GTA VI Ultimate Edition para Xbox Series X|S: 1,879 pesos con impuestos incluidos.

De igual forma y con base a la publicación de Leonida Lab, en México, el precio del GTA VI representaría el 14.6% del salario mensual promedio.