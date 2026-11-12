Conjunción de Marte y Júpiter: Cuándo y cómo ver el acercamiento de los dos planetas

Conjunción de Marte y Jupiter Podrás observar este fenómeno en los próximos días. (Pexels)

Los planetas Marte y Júpiter se podrán observar muy cerca el uno del otro en los próximos días. Conoce cuándo ver este fenómeno astronómico.

¿Cómo ver la conjunción entre Marte y Júpiter?

La conjunción entre Marte y Júpiter es un suceso ocurre cada tres años. Este año, los dos planetas se podrán observar a 1.2 grados el uno del otro justo antes del amanecer, aproximadamente el ancho de dos lunas llenas.

El fenómeno astronómico será visible entre el 15 y 16 de noviembre. Puedes también observar a los planetas en las noches precedentes a que ocurra la conjunción para ver cómo se acercan y luego se distancian.

Para apreciarlo, debes dirigir tu mirada al sureste. Ambos planetas pueden apreciarse sin la necesidad de telescopio o binoculares, sólo procura estar en un lugar donde el cielo esté despejado. Podrás distinguir a Júpiter por su luminosidad blanca, mientras que Marte destaca por su brillo rojo.

En cuanto a las connotaciones astrológicas que se le atribuyen a este evento, se piensa que es uno que invita a motivarse y asumir nuevos retos difíciles. Esto debido a quela conjunción entre Marte (planeta asociado con el deseo y la acción) y Júpiter (planeta asociado con la confianza y las oportunidades) se dará en la constelación Leo, signo vinculado con el liderazgo.

Hay que recordar que este noviembre es un mes lleno de eventos astronómicos, como una superluna el próximo 24 de noviembre, así como las lluvias de meteoros Taúridas y Leónidas