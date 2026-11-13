Buen Fin 2026: ¡Krispy Kreme ofrece donas al 50 por ciento! ¿Cómo funciona la promoción?

Krispy Kreme Habrá descuentos en donas este Buen Fin. (Pexels)

Krispy Kreme, una de las franquicias de donas más grandes, ofrecerá descuento en algunos de su productos este Buen Fin. Conoce cuándo y cómo funciona la promoción.

¿Cómo funciona promoción de Krispy Kreme por el Buen Fin 2026?

¡Arranca el Buen Fin! Los próximos cinco días estarán lleno de ofertas y promociones anticipadas en ropa, electrodomésticos, tecnología, belleza, juguetes, muebles y mucho más. Además de plataformas para compras digitales, podrás encontrar rebajas únicas en tiendas físicas como Liverpool, Walmart, Coppel, Mercado Libre, Amazon, Palacio de Hierro, Sorina, Sanborns y Sears.

Pero si entre tantas compras en todas estas tiendas necesitas un bocado, Krispy Kreme trae la solución. La cadena de alimentos se une a los restaurantes que estarán ofreciendo descuentos este Buen Fin.

Kirspy Kreme ofrecerá el 50 por ciento de descuento en cajas de donas únicamente este 13 de noviembre como parte del Buen Fin. La promoción aplicará en la compra de una docena de sabor glaseada original o glaseada sabor mocha.

Sólo estará disponible en sucursales Krispy Kreme, por lo que no aplica en tiendas de terceros que vendan productos pre-empacados de la marca, como aeropuertos, Oxxo, Walmart, Liverpool y otros distribuidores. También funcionará si pides a domicilio a través de Uber Eats y Krispy Kreme Delivery.