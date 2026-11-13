Candidato de derecha en España cancela entrevista con famoso youtuber y desata críticas en redes

Jordi Wild

La forma de hacer campaña política ha cambiado. Los mítines, los debates televisivos y las entrevistas en medios tradicionales ya no son los únicos espacios en los que los candidatos buscan convencer a los electores. En una época en la que millones de personas consumen información a través de YouTube, Twitch y otras plataformas digitales, los creadores de contenido se han convertido en figuras capaces de acercar —o alejar— a los políticos de sus audiencias.

Un ejemplo de esta transformación ocurrió esta semana en España, donde Santiago Abascal, dirigente del partido de derecha Vox y candidato en las próximas elecciones generales, canceló a última hora una entrevista que tenía programada con Jordi Wild, uno de los youtubers y podcasters más populares del país, cuyo canal suma alrededor de 7.5 millones de suscriptores.

La decisión desató una ola de críticas entre figuras del entretenimiento digital y usuarios de redes sociales, algunos de los cuales cuestionaron la estrategia de comunicación del político y su partido.

La conversación estaba prevista para el miércoles 11 de noviembre y formaba parte de un proyecto que el propio Jordi Wild calificó como el más importante de su carrera. La iniciativa buscaba reunir en entrevistas individuales a cuatro de las principales figuras de la contienda electoral española: Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno; Alberto Núñez Feijóo, dirigente del Partido Popular; Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, y Santiago Abascal.

La propuesta tenía como particularidad que todos participarían bajo las mismas condiciones, con conversaciones de entre 60 y 90 minutos, sin preguntas pactadas y con el compromiso de publicar las grabaciones completas, sin modificaciones posteriores.

Sin embargo, la noche anterior a la entrevista, Vox comunicó que Abascal no acudiría. El argumento del partido fue el conflicto que había sostenido días antes con la televisión pública española RTVE y la productora El Terrat, luego de que la participación de su dirigente en el programa La Revuelta, conducido por David Broncano, fuera transmitida con aproximadamente 40 minutos menos de grabación. El partido reclamó que se entregara o publicara el material completo y anunció que dejaría de participar en espacios donde no tuviera disponibilidad y derechos de uso sobre las respuestas de sus representantes.

Jordi Wild explicó que Vox inicialmente había aceptado las condiciones de su programa e incluso firmado un contrato para garantizar que las entrevistas no fueran editadas. No obstante, después de la polémica con RTVE, el equipo del partido solicitó un nuevo acuerdo y posteriormente exigió grabar la conversación por su cuenta y quedarse con los derechos audiovisuales.

El creador rechazó esta última petición y calificó la cancelación como una falta de respeto a su trabajo. Además, aseguró sentirse profundamente decepcionado con Abascal y su equipo.

Una polémica que saltó a las redes

La decisión no tardó en generar reacciones entre algunos de los creadores de contenido más populares de España. Uno de los cuestionamientos más contundentes vino de El Xokas, conocido streamer español que ha expresado abiertamente sus posturas políticas y también ha cuestionado al actual presidente Pedro Sánchez.

El creador calificó la cancelación como una de las peores decisiones comunicacionales de Vox y llegó a pedir públicamente que no votaran por el partido. “Si sois tan tontos tomando una decisión tan fácil, ¿qué no haréis en el Gobierno?” cuestionó.

Otros creadores españoles con gran reconocimiento entre la comunidad hispanohablante también hablaron sobre el tema. AuronPlay criticó los argumentos de la formación y consideró que Abascal había evitado el encuentro. Por su parte, Ibai Llanos ironizó sobre el supuesto temor del dirigente a enfrentarse a Jordi Wild. Incluso Vito Quiles, comentarista identificado con la derecha española, calificó la decisión como un error estratégico.

Las reacciones evidenciaron que la controversia había trascendido el ámbito político y alcanzado a comunidades digitales con millones de seguidores, donde algunos usuarios interpretaron la cancelación como una muestra de temor a perder el control del discurso.

Abascal, por su parte, defendió la decisión el jueves 12 de noviembre durante una entrevista en el programa Espejo Público. Aseguró que Vox no quería someter su discurso a riesgos de edición y reconoció que Jordi Wild había sido víctima de un error derivado de su experiencia anterior en televisión.

La política también se juega en internet

Más allá del desencuentro, el episodio refleja una transformación en la manera en que los partidos buscan conectar con los electores. Los pódcast y las plataformas de video ofrecen conversaciones más extensas que los formatos tradicionales y permiten llegar a públicos que no necesariamente siguen los noticieros o los espacios políticos de televisión.

El proyecto de Jordi Wild es una muestra de ello: consiguió reunir a tres de las figuras políticas invitadas y publicar sus conversaciones este viernes 13 de noviembre, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral. La ausencia de Abascal, lejos de detener el proyecto, terminó por colocar todavía más atención sobre él.

Vox había conseguido encontrar un punto de relativa estabilidad con los votantes jóvenes, un sector al que los partidos políticos han comenzado a prestar cada vez más atención por su presencia en las plataformas digitales. Sin embargo, la cancelación de la entrevista colocó nuevamente a Abascal y a su formación bajo el escrutinio de una comunidad que, a través de internet, cuestionó tanto la decisión como los argumentos para justificarla.

En la era de las redes sociales, intentar mantener un control absoluto sobre lo que se dice, cómo se dice y quién puede difundirlo puede convertirse en un riesgo para la imagen pública. La decisión de evitar espacios donde los candidatos no tienen el dominio completo de su discurso puede ser interpretada por los usuarios como una señal de temor o falta de transparencia, dos percepciones especialmente delicadas para quienes buscan obtener la confianza de los electores.

Si durante décadas los medios tradicionales permitieron a los actores políticos administrar con mayor facilidad sus apariciones y mensajes, el escenario digital ha cambiado las reglas. Hoy, las entrevistas pueden circular completas, los fragmentos pueden ser recuperados por miles de usuarios y las declaraciones pueden ser cuestionadas en tiempo real. En este entorno, controlar el mensaje ya no garantiza controlar la conversación.