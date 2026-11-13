¿Habrá un apagón masivo este 17 de noviembre? Esto es lo que se sabe del supuesto corte de luz en México (Pexels)

Durante los últimos días ha circulado en redes sociales rumores sobre un supuesto apagón mundial que afectaría a México el próximo martes 17 de noviembre. Mediante posts y videos, los internautas han especulado sobre el corte de energía masivo en todo el mundo, aunque el centro de todas las teorías empieza con Estados Unidos.

Aquí te decimos todo lo que se sabe sobre el supuesto apagón masivo del próximo 17 de noviembre de 2026, día en el que supuestamente las personas no tendrán acceso a la electricidad, internet y a sus cuentas bancarias.

¿Habrá un apagón masivo este 17 de noviembre?

Por el momento, las autoridades no han declarado nada sobre el rumor de un apagón en México, por lo que no está confirmado que haya un corte de electricidad masivo en tierras mexicanas. No obstante, se ha rastreado que el rumor tomó fuerzas después de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) realizara una prueba nacional del Sistema de Alertas de Emergencia (EAS) en Estados Unidos.

La prueba se trataría de un simulacro para verificar que los mensajes de emergencia sean difundidos de manera correcta en los medios de comunicación estadounidenses; es decir, solo será una prueba de sus mecanismos de comunicación en emergencias. En consecuencia, no se tiene previsto un apagón masivo en Estados Unidos, en México ni en todo el mundo.

¿De dónde surgió el rumor sobre el apagón masivo?

El rumor de un apagón masivo en todo el mundo surgió después de que varios gobiernos en el mundo (incluido México) informaran o pidieran a sus ciudadanos tener una mochila en caso de emergencias, por lo que las personas empezaron a especular sobre una catástrofe a nivel mundial.

Asimismo, las teorías tomaron más fuerza tras la difusión de una predicción de la caricatura de Los Simpson, en la que durante uno de sus episodios titulado “Una vida llena de errores” se menciona un apagón masivo ocurrido un 17 de noviembre. Las personas empezaron a creer este rumor debido a que se le atribuyen a la caricatura distintas premoniciones que podrían haber acertado.