Viernes 13: ¿Por qué se cree que es de mala suerte y cada cuánto sucede?

Viernes 13 Existen varias razones por las cuales la fecha se asocia con la mala suerte. (Wikipedia Commons)

El tercer viernes 13 del año ha llegado. Esta es una fecha asociada con la mala suerte. Descubre la historia de esta creencia y su significado.

¿De dónde viene la creencia de que el viernes 13 es de mala suerte?

Parte del motivo por que el viernes 13 es señalado como un día de mala suerte se debe a la triscaidecafobia, miedo irracional al número 13. Es un temor psicológico tan común en algunos países que incluso se pueden ver hoteles que se saltan el número 13 en los elevadores, programas de computadora que no utilizan el número para sus versiones y deportistas lo evitan en sus jerseys.

En la religión cristiana, esto se debe en parte a los trece invitados a la Última Cena, en específico al invitado número trece, que fue el traidor Judas Iscariote. Además, en el decimotercer capítulo del Libro del Apocalipsis, se menciona al Anticristo.

En la mitología nórdica sucede algo similar, debido a que doce dioses celebraban un banquete en el Valhalla hasta que llegó Loki, el Dios del engaño, como el invitado número trece.

Por otro lado, en el judaísmo este número está relacionado a la buena suerte. De igual manera, no es el único miedo irracional a un número que existe. En Italia el número supersticioso es el 17, puesto que el numeral romano correspondiente a este número (XVII) es un anagrama de la palabra en latín “Vixi”, que se traduce a “Viví” (o sea, “Ya estoy muerto”). En China, Korea y japón el 4 es el número temido, a causa de que en los idiomas de los tres países suena similar a la palabra “muerte”.

¿Pero por qué viernes específicamente?

La respuesta de que el martes 13 sea también considerado un día de mala suerte en el mundo hispanohablante, se debe al refrán “en martes, ni te embarques ni te cases”. Además, la etimología del día viene del dios romano Marte, que representaba la guerra y la desgracia. Y, como dato adicional, la caída de Constantinopla sucedió en martes 13, lo cual también hace de esta fecha una de mala suerte en Grecia.

Para el viernes es menos clara la asociación. La causa más común a la que se suele señalar es la detención de integrantes de la Orden del Temple, supuestamente ordenada por Felipe IV de Francia el viernes 13 de octubre de 1307.

Sin embargo, esto es un dato histórico no confirmado, y las primeras asociaciones de las que se tenga prueba que relacionen el día viernes con el 13 aparecen el el siglo XIX. En particular, un personaje en la obra francesa Les Finesses des Gribouilles atribuye su mala suerte a haber nacido en ese día.

Por supuesto, con el alcance del cine lo que estalló el miedo a esta fecha con la franquicia de Viernes 13. El emblemático asesino serial que protagoniza la saga nació y murió en este día, además de que la mayoría de sus asesinatos ocurren en viernes 13.

¿Cada cuánto sucede el martes 13?

Este año, hemos tenido dos martes 13 —uno en enero y otro en octubre— y tres viernes 13 —en febrero, marzo y ahora noviembre.

Es común encontrarse esta fecha al menos una vez al año y no es del todo raro que suceda más de una vez como este. Eso sí, no puede suceder más de tres veces en un año. El próximo año en tener más de un viernes 13 será hasta 2029, cuando haya dos.

Cabe aclarar que sólo se trata de un superstición que a veces alimentan factores psicológicos, pero no existen pruebas científicas de que en realidad la fecha resulte en mala suerte.