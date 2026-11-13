¿Qué fue de Grypho, la marca icónica de moda en tu adolescencia y por qué podría regresar tras desaparecer?

Grypho regresa a las calles de México Grypho vuelve con el propósito de demostrar que la nostalgia nunca pasa de moda.

¿Recuerdas las marcas de ropa que marcaron tu adolescencia? Algunas dejaron de aparecer en los aparadores, otras cambiaron con las tendencias y unas cuantas terminaron por mudarse a la memoria de toda una generación. Por un tiempo, fue el caso de Grypho, firma mexicana que conquistó a los y las amantes de la moda urbana, pero que ahora busca escribir un nuevo capítulo en la industria.

Después de años con menor presencia en el panorama de la moda, Grypho vuelve a llamar la atención con una propuesta que combina su identidad original, el valor de la nostalgia y una visión enfocada en las nuevas generaciones. Por lo tanto, su ansiado regreso no consiste únicamente en ofrecer las prendas que alguna vez fueron parte del guardarropa de cientos de adolescentes, sino en evolucionar hacia un concepto más amplio.

¿Por qué Grypho “desapareció”? La historia de la icónica marca de moda urbana

Fundada en 1996 por el diseñador mexicano Mauricio Olvera, Grypho nació como una propuesta de moda urbana dirigida a un público joven, con prendas que apostaban por la libertad de estilos, las combinaciones y una identidad diferente a las propuestas convencionales del mercado.

Su crecimiento no pasó desapercibido, ya que la firma llegó a trabajar con 150 clientes destacados como: Sears, El Palacio de Hierro, JCPenney, Chapur y Simaco, además de contar con tres tiendas propias. En la primera década de los 2000, la operación de Grypho también generaba empleos directos e indirectos para cientos de familias.

Más allá de vender ropa, esta marca buscaba demostrar que la moda mexicana podía convertirse en un negocio competitivo, capaz de conectar el diseño con la producción y comercialización.

No obstante, Grypho dejó de operar en puntos de venta tradicionales y redujo su presencia pública, lo que llevó a muchos consumidores y consumidoras a creer que la compañía había quebrado o cerrado completamente, una especulación que Olvera aclaró al reconocer que la marca atravesó “caídas y una reinvención empresarial”.

Es decir, en lugar de competir contra el fast fashion masivo, Grypho decidió pausar el modelo tradicional para replantear el negocio. Sin embargo, la firma continuó vinculándose con figuras de la música y el entretenimiento, como fue el caso de Leonardo de Lozanne en 2012, quien se convirtió en la imagen de Black, línea desarrollada por Grypho bajo el concepto streetwear.

Grypho regresa con una nueva colección: ¿en qué consiste su nueva propuesta de moda?

En el marco de su 30 aniversario, Grypho emprende una nueva etapa en la que apuesta por conservar su esencia al mismo tiempo que busca ampliar su alcance, propósito que pretende equilibrar tras convertirse en una plataforma de promoción, distribución y desarrollo de producto.

Uno de los elementos más interesantes de esta nueva propuesta es la colaboración de Mauricio Olvera con Tito, integrante de Molotov, en la curaduría del proyecto.

La intención es reunir distintas generaciones alrededor de una plataforma que impulse marcas seleccionadas, con una identidad auténtica y original. Para ello, Grypho busca acompañar a sus colaboradores en el desarrollo y posicionamiento de sus productos.

Con este movimiento, Grypho demuestra que volver no significa quedarse en el pasado, sino que la nostalgia también puede ser una oportunidad para reinventarse y convertirse en la marca de moda para nuevas generaciones.