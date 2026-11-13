¿Qué es el sótano de las golondrinas y cómo llegar desde la CDMX a esta maravilla natural que pocos conocen? (Instagram @sotano_de_las_golondrinas)

Para todos los amantes de la naturaleza, la Huasteca Potosina esconde uno de los lugares más bellos para admirar las maravillas de la Tierra. Con una variedad de flora y fauna, el Sótano de las Golondrinas se ha convertido en uno de los lugares predilectos para quienes buscan escapar de la ciudad y desconectarse aunque sea solo un día de la cotidianidad.

¿Qué es el Sótano de las Golondrinas?

En la Huasteca Potosina se encuentra el Área Natural Protegida Monumento Natural “El Sótano de las Golondrinas”, el cual es una enorme oquedad vertical de origen kárstico que fue formada por la erosión del agua durante millones de años y que se ha convertido en un refugio natural para las aves.

El Sótano de las Golondrinas tiene una profundidad de más de 500 metros y una boca de casi 60 metros de diámetro; quienes se acercan a observar el abismo dicen ser llamados por su oscuridad y califican la experiencia como maravillosa, aunque retadora para aquellos que sufren de vértigo.

Se trata de un refugio natural de distintas aves, las cuales pueden ser observadas durante la madrugada o por las tardes cuando regresan. Aunque su nombre así lo indica, las aves que se encuentran ahí no son golondrinas; es el vencejo de collar blanco.

¿Qué actividades se pueden hacer en el Sótano de las Golondrinas?

Quienes acudan a este espectacular lugar no solo podrán visitar el Sótano de las Golondrinas para observar a las aves y asomarse al abismo; también pueden descender a su fondo, aunque solo en algunas temporadas del año y con la debida supervisión de un experto.

Asimismo, está el Jardín Surrealista de Edward James, en el que se puede disfrutar de la flora y fauna del lugar, así como de las construcciones del artista británico, partícipe del movimiento surrealista.

¿Cómo llegar al sótano de las golondrinas?

El Sótano de las Golondrinas está ubicado en el municipio de Aquismón en San Luis Potosí, por lo que se puede llegar saliendo de los pueblos de Aquismón, Xilitla o Ciudad Valles. Desde la Ciudad de México es un recorrido de casi 6 horas en automóvil particular, mientras que en autobús es un tiempo aproximado de 8 horas.