Krispy Kreme Krispy Kreme se suma con promociones especiales para que los consumidores disfruten de sus donas favoritas. (Krispy Kreme)

Este noviembre, Krispy Kreme presenta una nueva colección en colaboración con M&M’s, llevando sus icónicos chocolates a cuatro propuestas de donas que combinan diferentes sabores, coberturas y decoraciones para disfrutar durante esta temporada.

¿Cómo son las donas en colaboración de Krispy Kreme con M&M’s?

La colección estará disponible del 6 al 26 de noviembre, con cuatro propuestas llenas de color y delicioso sabor:

Sorpresa de Chocolate: dona rellena con M&M’s Minis , decorada con cobertura roja y M&M’s .

, decorada con cobertura roja y . Dona de Chocolate y Chispas: dona con cobertura de chocolate, decorada con M&M’s y chispas de colores.

y chispas de colores. Mini de Chocolate y Chispas: dona mini con cobertura de chocolate, decorada con M&M’s y chispas.

y chispas. Crema de Cacahuate y Chocolate Blanco: dona cubierta de crema de cacahuate y chocolate blanco, decorada con M&M’s y líneas de chocolate.

“En Krispy Kreme buscamos constantemente nuevas formas de sorprender a nuestros consumidores y crear momentos especiales alrededor de nuestras donas. Esta colaboración con M&M’s nos permite llevar dos marcas reconocidas por su sabor y personalidad a una propuesta que invita a disfrutar y compartir. Estamos muy emocionados de presentar esta colección por tiempo limitado y que nuestros consumidores puedan descubrir estas nuevas combinaciones”, comentó Guadalupe Name, CMO de Krispy Kreme México.

¿Cuáles son las promociones en Krispy Kreme?

Además, como parte de la temporada de ofertas, Krispy Kreme se suma con promociones especiales para que los consumidores disfruten de sus donas favoritas.

El 12 y 13 de noviembre, podrán aprovechar un 50% de descuento en la docena Glaseada Original y en las Glaseada Original de sabor.

Del 14 al 17 de noviembre, la celebración continuará con la docena de cualquier combinación a $269, ofreciendo más opciones para compartir y disfrutar durante estos días.

Estas promociones no son válidas en tiendas Krispy Kreme ubicadas dentro de aeropuertos. Porque algunos momentos saben mejor cuando vienen con chocolate y mucho color.

Cuatro nuevas donas llegan por tiempo limitado para combinar chocolate, cacahuate, chispas de colores y los icónicos M&M’s, disponibles del 6 al 26 de noviembre. Ciudad de México, 11 de noviembre de 2026.