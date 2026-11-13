¿Cuáles son las playas más cercanas a la CDMX? (Pexels)

México es un país rico en paisajes y playas, aunque las famosas están hacia el sur y norte del país, por lo que para visitarlas los citadinos tienen que planear sus vacaciones con tiempo. No obstante, hay ocasiones en las que surgen los megapuentes y la necesidad de estar lejos de la ciudad, aunque sea por algunos días, aumenta. Aquí te decimos qué playas son las más cercanas a la CDMX.

Costa Esmeralda, Veracruz

La playa de Costa Esmeralda en Veracruz es un destino idóneo para viajes en familia y con amigos. Con su arena color tostada y sus aguas esmeraldas, logran ser un lugar de relajación que cuenta con paseos en lancha, ecotour por los manglares y paseos por las ciénagas del fuerte en la comunidad de Ricardo Flores Magón. Está a una distancia de alrededor de 320 a 340 kilómetros, es decir, un viaje de aproximadamente 4 a 5 horas.

Tuxpan, Veracruz

Tuxpan es una de las playas más cercanas a la CDMX, ya que solo se encuentra a un viaje de alrededor de 4 horas en carretera. Su franja costera supera los 40 kilómetros y es ideal para minivacaciones en familia, además de tener distintas playas que son famosas por su gastronomía.

Uno de sus atractivos turísticos más fuertes es la Isla de Lobos, que tiene un área natural protegida con arrecifes en las que se puede hacer snorkel o buceo.

Bahía de Puerto Marqués, Guerrero

Este lugar es ideal para las personas que quieran desconectarse por completo de la ciudad y pasar unas vacaciones de pura relajación disfrutando el mar. Ubicada en la Bahía de Acapulco, aquí se puede disfrutar de distintos deportes acuáticos como buceo, esquí y jetski. Es perfecto para las familias con niños pequeños, ya que sus aguas son tranquilas.

Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero

Ixtapa Zihuatanejo en Guerrero es reconocido por innumerables playas de aguas templadas durante todo el año, los cocodrilos y sus arrecifes. Además, en la zona se pueden observar aves exóticas, lagartijas y distintos peces. No obstante, para llegar a este lugar turístico es necesario hacer un viaje de 7 horas, aunque también se puede llegar en avión.

Tecolutla, Veracruz

Una de las opciones más económicas para una escapada de fin de semana es Tecolutla, la cual es una playa semivirgen y una de las más tranquilas, por si lo que buscas es paz durante unos días. También se encuentra cerca de un área de manglares, cuyo recorrido se puede hacer en lancha. Para llegar a este lugar solo es necesario un viaje de 4 horas por la carretera México-Tuxpan.