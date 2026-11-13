¿Cuándo se debe poner el arbolito de Navidad este 2026? Fecha exacta (Pexels)

La Navidad es una de las festividades más esperadas por las personas y durante esta temporada no puede faltar el arbolito adornado con esferas y luces, el cual brinda calidez a los hogares. Cuando se empiezan a ver los árboles de Navidad por todos lados, el espíritu navideño se siente en el aire. Aquí te decimos en qué fecha se debe empezar a adornar.

¿Cuál es la fecha exacta para poner el árbol de Navidad?

A pesar de que poner el árbol de Navidad es una tradición en muchas partes del mundo, no existe una fecha exacta consensuada para armar el arbolito navideño, ya que depende de cada cultura y cada hogar.

En muchas familias mexicanas, por el cariño a esta festividad, las preparaciones navideñas empiezan posterior al Día de Muertos, como a mediados de noviembre, aunque es más común ver los árboles de Navidad desde principios de diciembre.

Por otra parte, los católicos toman en cuenta el primer Domingo de Aviento, ya que empieza el nuevo año litúrgico, el cual será el próximo 29 de noviembre. Asimismo, también se suele tomar como referencia el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción.

¿Cuál es el origen del árbol de Navidad?

Pese a que en la actualidad la Navidad está relacionada con el calendario católico, el poner un árbol durante estas fechas tendría su origen en el paganismo, aunque es incierto, además de que existen diversas historias al respecto.

De acuerdo a los especialistas, en las celebraciones paganas del solsticio de invierno se solía decorar con los árboles de hoja perenne, los cuales significan la victoria de la vida y la luz sobre la oscuridad y la muerte.

Una de las creencias más comunes y aceptadas es que el árbol navideño tiene su origen en Alemania, ya que en la Enciclopedia Británica se tiene constancia de que los paganos preparaban un sacrificio en un roble dedicado al dios Thor.

Sin embargo, la tradición de poner un árbol de Navidad se popularizó en Inglaterra, con el príncipe Alberto, consorte de la reina Victoria y que era de origen alemán. Tras la publicación de una ilustración de la familia real reunida alrededor de un árbol de Navidad.