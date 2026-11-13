Xbox Series X25 Limited Edition: características, precio y cómo conseguir la consola especial

Xbox Series X25 Limited Edition. Microsoft celebra los 25 años de Xbox con una consola de edición limitada, diseño verde translúcido y una copia digital de Halo: Campaign Evolved. (@XBOX/X)

Microsoft celebra el 25 aniversario de Xbox con el lanzamiento de la Xbox Series X25 Limited Edition, una consola de colección inspirada en el diseño de la primera Xbox, presentada originalmente en noviembre de 2001.

La edición especial llegó oficialmente al mercado este viernes 13 de noviembre de 2026, con una apariencia verde translúcida, detalles conmemorativos y un grabado individual que identifica cada unidad mediante un número único.

¿Cuáles son las características de la Xbox Series X25 Limited Edition?

La Xbox Series X25 Limited Edition conserva las especificaciones técnicas de la Xbox Series X convencional, pero incorpora un diseño especial que rinde homenaje a los orígenes de la marca.

Entre sus especificaciones técnicas destacan un procesador AMD Zen 2 de ocho núcleos, una unidad gráfica RDNA 2 con 12 teraflops de potencia, 16 GB de memoria RAM GDDR6 y una unidad de almacenamiento SSD NVMe de 1 TB.

Su principal característica es la carcasa translúcida en color OG Green, un verde característico de la primera consola de Microsoft, la Xbox original. El diseño incorpora un logotipo que se ilumina en verde, además de detalles relacionados con los 25 años de historia de la consola. Cada unidad también cuenta con una numeración individual grabada.

El paquete, además, incluye el Xbox Wireless Controller X25 Special Edition, un control con acabado verde translúcido que recupera los colores originales de los botones ABXY y presenta detalles inspirados en el primer mando de Xbox y una copia digital de Halo: Campaign Evolved.

¿Cuánto cuesta la Xbox Series X25 Limited Edition en México?

La Xbox Series X25 Limited Edition tiene un precio de referencia de 19 mil 999 pesos mexicanos, de acuerdo a la apertura de preventas del pasado 27 de agosto. En Estados Unidos, Microsoft estableció un precio oficial sugerido de 899.99 dólares.

El precio de 19 mil 999 pesos corresponde a la colección completa, que incluye la consola numerada, el control inalámbrico especial y la copia digital de Halo: Campaign Evolved.

Por otra parte, el Xbox Wireless Controller X25 Special Edition también puede adquirirse por separado, con un precio oficial de referencia de 79.99 dólares en Estados Unidos. Su lanzamiento se realizó el 20 de octubre de 2026, antes de la llegada de la consola.

¿Cómo conseguir la Xbox Series X25 Limited Edition en México?

Microsoft abrió inicialmente las preventas de la Xbox Series X25 Limited Edition el 26 de agosto de 2026 mediante invitaciones enviadas por correo electrónico a determinados usuarios de su comunidad.

Posteriormente, el 27 de agosto, la compañía habilitó las reservaciones para el público general a través de su tienda oficial. En México, establecimientos como Liverpool y Amazon participaron en la comercialización inicial, aunque las primeras unidades se agotaron rápidamente.

Ante la demanda, Xbox anunció una nueva distribución de unidades limitadas a partir del 12 de noviembre, mediante Microsoft Store y tiendas participantes. Sin embargo, la empresa advirtió que la disponibilidad dependería del país y de las existencias asignadas a cada distribuidor.