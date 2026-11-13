Exatlón Mexico 2026 ¿Quién gana La Supervivencia hoy 13 de noviembre? (Exatlón México)

Durante la competencia de esta noche, los atletas de Exatlón México tendrán que poner a prueba sus habilidades en los duelos por La Supervivencia II y III para evitar que sus compañeros estén en riesgo de ser eliminados el próximo domingo. Además, ambos equipos buscarán sus respectivas victorias para cerrar la semana con broche de oro.

Aquí te contamos quién gana el duelo por La Supervivencia I y II de este viernes 13 de noviembre en Exatlón México.

¿Quién gana La Supervivencia hoy en Exatlón México?

De acuerdo a los resultados de la semana, se espera que los Azules ganen La Supervivencia I, mientras que los Rojos se podrían llevar La Supervivencia II. Estos duelos son muy importantes para los escarlatas, ya que para el próximo Duelo de Eliminación ya hay dos integrantes de su equipo.

No obstante, los celestes necesitan salir victoriosos de estos encuentros, ya que no les suele ir bien en los Duelos de Eliminación, siendo el equipo que más miembros ha perdido durante esta temporada, y los refuerzos que les han mandado parece costarles adaptarse a Exatlón México.

Por otro lado, los Azules, al perder la competencia por La Villa 360, cumplirían tres semanas en la Barraca Metálica, hecho que ha empezado a afectar su desempeño en los duelos. Mientras que los Rojos continúan ganando, sus conflictos internos aumentan y ahora los celestes tratarán de aprovecharse de ellos.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 13 de noviembre?

Los duelos por Las Supervivencias II y III de este viernes 13 de noviembre se podrán ver en vivo en su horario habitual a las 18:30 horas del centro de México.

Su transmisión será por televisión abierta en el canal de Azteca UNO y también se podrá observar en la página web de TV Azteca. A su vez, se podrá disfrutar en vivo de Exatlón México a través de la plataforma de streaming Disney+.