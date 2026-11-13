Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4291: resultados del sorteo del viernes 13 de noviembre

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 13 de noviembre (Crónica Digital)

Los resultados del Melate 4291 de este viernes 13 de noviembre mantienen la expectativa entre los participantes que esperan conocer los números ganadores de Melate, Revancha y Revanchita.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4291

El sorteo Melate 4291 puede seguirse mediante el canal oficial de la Lotería Nacional en YouTube. La transmisión permite observar en directo la extracción de los números y conocer las combinaciones correspondientes a Melate, Revancha y Revanchita.

La grabación también queda disponible en la plataforma para quienes necesiten revisar nuevamente el procedimiento y contrastar los resultados con sus boletos.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4291?

El sorteo Melate 4291 de este viernes 13 de noviembre está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4291?

La bolsa acumulada del Melate 4291 alcanza los 280 millones de pesos para la modalidad principal. Esta cantidad representa el premio mayor anunciado para la edición de este viernes y constituye el principal incentivo para quienes participan en el concurso.

El monto responde al mecanismo de acumulación del juego, mediante el cual el premio puede aumentar cuando no se registra un ganador en la categoría principal de sorteos anteriores. Revancha y Revanchita cuentan con sus propias combinaciones y categorías de premiación.

¿Cómo se juega Melate?

Para participar, cada jugador selecciona entre seis y diez números de un universo que comprende del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y uno adicional, que interviene en la determinación de algunas categorías de premios.

Un mismo boleto permite participar en Melate, Revancha y Revanchita. Cada modalidad ofrece oportunidades independientes de obtener premios, de acuerdo con sus respectivas combinaciones y reglas.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4291?

Los resultados oficiales del Melate 4291 del viernes 13 de noviembre pueden consultarse en el portal de la Lotería Nacional y en los expendios autorizados.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

Participar en Melate tiene un costo base de 15 pesos. Incorporar Revancha requiere 10 pesos adicionales y Revanchita suma otros 5 pesos. De esta manera, jugar las tres modalidades representa un desembolso total de 30 pesos por boleto.