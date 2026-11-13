Resultados Lotería Nacional 13 de noviembre 2026: números ganadores del Sorteo Superior 2904

Sorteo Superior 2904 de la Lotería Nacional Este viernes 13 de noviembre se dan a conocer los números ganadores

La Lotería Nacional celebra este viernes 13 de noviembre el Sorteo Superior 2904. Como ocurre tradicionalmente, los niños gritones serán los encargados de anunciar los números ganadores y resultados de esta edición, incluido del premio mayor.

Los cachitos de esta edición están dedicados al 30 aniversario del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Transmisión en vivo de la Lotería Nacional | Resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional transmite el Sorteo Superior 2904 a través de su canal oficial de YouTube. En esta plataforma, los participantes pueden seguir la ceremonia y conocer las combinaciones ganadoras conforme se desarrolla la extracción.

El video de la transmisión también queda disponible en los canales oficiales de la institución para quienes deseen consultar posteriormente el desarrollo del sorteo.

¿A qué hora es el Sorteo Superior 2904 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior 2904 está programado para este viernes 13 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Superior 2904?

El premio principal del Sorteo Superior 2904 es de 17 millones de pesos, distribuidos en dos series. Los participantes que tengan ambas series del número ganador podrán acceder al monto completo, mientras que quienes cuenten con una sola recibirán la mitad, equivalente a 8 millones 500 mil pesos.

El esquema de premiación también contempla recompensas secundarias de hasta 425 mil pesos, por lo que los resultados incluyen distintas oportunidades de obtener un premio.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior 2904?

Los resultados pueden consultarse en el portal oficial de la Lotería Nacional, donde los participantes tienen la posibilidad de introducir el número de su cachito y verificar si obtuvo algún premio.

Otra alternativa consiste en acudir a los puntos de venta autorizados, cuyos agentes expendedores pueden revisar los boletos y proporcionar orientación sobre la validación y el procedimiento para cobrar los premios.