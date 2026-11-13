El Buen Fin 2026: Sam’s Club abre sus puertas a medianoche para recibir la temporada de descuentos

Sams Club Sam’s Club se prepara para recibir El Buen Fin 2026 desde el primer minuto. (Sam's Club)

Sam’s Club está listo para vivir uno de los momentos más emblemáticos de su calendario comercial: la tradicional apertura de medianoche para recibir El Buen Fin 2026.

¿Cuántas tiendas de Sam’s Club tendrán ofertas de El buen Fin 2026?

A partir de las 00:00 horas de este jueves 13 de noviembre, más de 100 clubes alrededor del país abrieron sus puertas para recibir a los socios que buscan aprovechar desde el primer momento una de las temporadas de compra más importantes del año.

La llegada de El Buen Fin 2026 se suma a El Fin Irresistible, la temporada con la que Sam’s Club amplía las oportunidades para que sus socios planeen, comparen y encuentren opciones relevantes para sus hogares y negocios; así como para sumar a más familias que aún no son parte del club a sumarse.

La propuesta busca ir más allá del descuento al integrar precio, selección de productos, beneficios de membresía y una experiencia de compra flexible.

¿Qué ofertas tendrá Sam’s Club en El Buen Fin 2026?

Durante este Buen Fin 2026, los socios pueden encontrar ahorros de hasta 65% y opciones de hasta 24 meses sin intereses en productos participantes, con alternativas en categorías como tecnología y electrodomésticos, además de productos Member’s Mark y formatos de volumen para familias y pequeños negocios.

“Buen Fin es uno de los momentos más esperados por nuestros socios. Con El Fin Irresistible ampliamos sus oportunidades para planear y comparar, pero también queremos que encuentren una propuesta de valor que vaya más allá del descuento: productos relevantes, beneficios de su membresía y distintas formas de comprar de acuerdo con sus necesidades”, señaló Sergio Pérez Bernal, Director de Mercadotecnia para Sam’s Club México.

Con esta apertura de medianoche, Sam’s Club se prepara para recibir El Buen Fin 2026 desde el primer minuto, convirtiendo nuevamente este momento en una experiencia especial para sus socios y mostrando cómo promociones, productos, membresía y conveniencia se integran para generar mayor valor en cada compra.

Acércate a tu club más cercano para conocer todos los detalles. ¡Solo faltas tú para ser parte del club de los desvelados!