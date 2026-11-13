El Buen Fin 2026: Bath & Body Works anuncia 50% de descuento en toda la tienda

Una oportunidad única para descubrir nuevas fragancias, reencontrarse con los aromas favoritos y disfrutar de todo el universo Bath & Body Works.

¿Cuáles son los descuentos en Bath & Body Works en El Buen Fin?

Este Buen Fin 2026, Bath & Body Works México tiene una sorpresa que hará que los amantes de las fragancias y el cuidado personal quieran tener su wishlist lista.

Del 13 al 17 de noviembre, la marca presenta una promoción nunca antes vista: 50% de descuento en toda la tienda.

Durante cinco días, los consumidores podrán disfrutar de una oportunidad especial para descubrir el universo de Bath & Body Works, desde sus icónicas fragancias y esenciales de cuidado corporal hasta sus velas y propuestas para ambientar el hogar.

Una invitación para explorar nuevos aromas, reencontrarse con esos favoritos que forman parte de la rutina y encontrar detalles especiales para compartir.

Bath & Body Works La promoción estará disponible del 13 al 17 de noviembre en tiendas físicas y en línea. (Bath & Body Works)

¿Hasta cuándo estará disponible la oferta de Bath & Body Works?

Ya sea para renovar los productos de todos los días, probar una nueva fragancia o comenzar a preparar los regalos de la temporada, este Buen Fin es el momento ideal para disfrutar de todo lo que Bath & Body Works tiene para ofrecer.

La promoción estará disponible del 13 al 17 de noviembre en tiendas físicas, en línea y a través de la app de Bath & Body Works México.

Cinco días, nuevos descubrimientos y una promoción para disfrutar todo lo que te encanta: 50% de descuento en toda la tienda.