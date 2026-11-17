Para quienes buscan cuidar la estabilidad de su cartera sin dejar de consumir alimentos nutritivos y de calidad, las jornadas de descuento en el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se perfilan como un pilar fundamental en la planificación financiera del hogar.
En esta ocasión, durante los días 17 y 18 de noviembre de 2026, la conocida campaña presenta una amplia variedad de precios rebajados en el pasillo de frutas y verduras de temporada, complementada con atractivas opciones en el mostrador de carnes y pescados.
Ofertas de frutas y verduras Martes y Miércoles del Campo Soriana 17 y 18 de noviembre
Frutas y verduras
- Papa blanca a $39.80 el kilo
- Plátano: $15.80 el kilo
- Cebolla blanca a $42.80 el kilo
- Aguacate Hass malla pieza a $17.50
- Manzana Red Delicious a $39.80 el kilo
- Naranja a $32.80 el kilo
- Zanahoria por kilo a $14.50
- Manzana Royal Gala a $39.80 el kilo
- Chile Serrano a $49.90 el kilo
- Cilantro manojo a $9.80
- Brócolo por kilo a $52.80
- Uva roja sin semilla a $72.80 el kilo
- Pera danjou por kilo a $39.80
- Col blanca por kilo a $18.80
- Toronja sangría por kilo a $29.80
Carnes, pollos, pescados y mariscos
- Pollo entero fresco a $38.90 el kilo
- Molida de Res 80/20 a $99.90 el kilo
- Pierna de Cerdo con hueso congelada a $54.90 el kilo
- Milanesa de Res Pulpa blanca a $198.90 el kilo
- Pechuga de Pollo sin hueso Pilgrim’s en charola a $159.90 el kilo
- Fajita de Pollo a $99.00 el kilo
- Milanesa de Pollo fresca a $176.90 el kilo
- Medallón de Pechuga de Pollo a $149.00 el kilo
- Hígado de Res rebanado SuKarne a $37.00 el empaque de 500 g
- Carne para deshebrar de Res Rancho Don Francisco Selecta a $219.00 el kilo
- Chuleta de Cerdo a $89.00 el kilo
- Pulpa de Cerdo en trozo o trocitos a $84.00 el kilo
- Milanesa de Cerdo fresca a $103.90 el kilo
- Molida de Cerdo 90/10 a $99.00 el kilo
- Lomo ahumado de Cerdo en trozo a $119.00 el kilo
- Chuleta ahumada de Cerdo a $108.90 el kilo
- Carne trocitos de Res Rancho Don Francisco Selecta a $219.00 el kilo
- Molida de Res 90/10 Rancho Don Francisco Selecta a $215.00 el kilo
- Milanesa de Res Pulpa negra Rancho Don Francisco Selecta a $249.00 el kilo
- Pierna de Cerdo sin hueso fresca en trozo a $105.00 el kilo
- Filete de Mojarra granja a $93.90 el kilo
- Posta de Basa a $69.90 el kilo
- Ceviche de Pescado/Playero a $199.00 el kilo
- Barrita de Surimi Cangrejo a $99.00 el kilo
- Camarón chico sin cabeza a $189.00 el kilo
- Camarón coctelero chico a $138.00 el kilo
- Huachinango del Pacífico a $199.00 el kilo
Claves para maximizar tus compras en Soriana
Para sacar el mayor rendimiento económico durante la campaña de Martes y Miércoles del Campo, considera aplicar las siguientes recomendaciones durante tu recorrido o pedido digital:
- Organizar la lista según prioridades: Hacer un inventario de la alacena antes de comprar evita adquisiciones duplicadas y reduce el riesgo de mermas en la refrigeradora
- Evaluar el estado de maduración: Seleccionar piezas en distintos puntos de maduración ayuda a consumirlas paulatinamente a lo largo de la semana en perfecto estado
- Aprovechar las herramientas en línea: Hacer el pedido mediante los canales de compra en línea permite revisar las ofertas activas en tiempo real, comparar precios con calma y recibir los insumos directamente en casa