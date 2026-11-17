Martes y Miércoles del Campo Soriana 29 y 30 de septiembre 2026: ofertas en frutas, verduras y carne

Para quienes buscan cuidar la estabilidad de su cartera sin dejar de consumir alimentos nutritivos y de calidad, las jornadas de descuento en el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se perfilan como un pilar fundamental en la planificación financiera del hogar.

En esta ocasión, durante los días 17 y 18 de noviembre de 2026, la conocida campaña presenta una amplia variedad de precios rebajados en el pasillo de frutas y verduras de temporada, complementada con atractivas opciones en el mostrador de carnes y pescados.

Ofertas de frutas y verduras Martes y Miércoles del Campo Soriana 17 y 18 de noviembre

Frutas y verduras

Papa blanca a $39.80 el kilo

Plátano: $15.80 el kilo

Cebolla blanca a $42.80 el kilo

Aguacate Hass malla pieza a $17.50

Manzana Red Delicious a $39.80 el kilo

Naranja a $32.80 el kilo

Zanahoria por kilo a $14.50

Manzana Royal Gala a $39.80 el kilo

Chile Serrano a $49.90 el kilo

Cilantro manojo a $9.80

Brócolo por kilo a $52.80

Uva roja sin semilla a $72.80 el kilo

Pera danjou por kilo a $39.80

Col blanca por kilo a $18.80

Toronja sangría por kilo a $29.80

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pollo entero fresco a $38.90 el kilo

Molida de Res 80/20 a $99.90 el kilo

Pierna de Cerdo con hueso congelada a $54.90 el kilo

Milanesa de Res Pulpa blanca a $198.90 el kilo

Pechuga de Pollo sin hueso Pilgrim’s en charola a $159.90 el kilo

Fajita de Pollo a $99.00 el kilo

Milanesa de Pollo fresca a $176.90 el kilo

Medallón de Pechuga de Pollo a $149.00 el kilo

Hígado de Res rebanado SuKarne a $37.00 el empaque de 500 g

Carne para deshebrar de Res Rancho Don Francisco Selecta a $219.00 el kilo

Chuleta de Cerdo a $89.00 el kilo

Pulpa de Cerdo en trozo o trocitos a $84.00 el kilo

Milanesa de Cerdo fresca a $103.90 el kilo

Molida de Cerdo 90/10 a $99.00 el kilo

Lomo ahumado de Cerdo en trozo a $119.00 el kilo

Chuleta ahumada de Cerdo a $108.90 el kilo

Carne trocitos de Res Rancho Don Francisco Selecta a $219.00 el kilo

Molida de Res 90/10 Rancho Don Francisco Selecta a $215.00 el kilo

Milanesa de Res Pulpa negra Rancho Don Francisco Selecta a $249.00 el kilo

Pierna de Cerdo sin hueso fresca en trozo a $105.00 el kilo

Filete de Mojarra granja a $93.90 el kilo

Posta de Basa a $69.90 el kilo

Ceviche de Pescado/Playero a $199.00 el kilo

Barrita de Surimi Cangrejo a $99.00 el kilo

Camarón chico sin cabeza a $189.00 el kilo

Camarón coctelero chico a $138.00 el kilo

Huachinango del Pacífico a $199.00 el kilo

Claves para maximizar tus compras en Soriana

Para sacar el mayor rendimiento económico durante la campaña de Martes y Miércoles del Campo, considera aplicar las siguientes recomendaciones durante tu recorrido o pedido digital: