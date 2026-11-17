Martes de Frescura Walmart HOY 1 de septiembre: estas son las ofertas en frutas, verduras y carnes

Walmart tiene ofertas este 10 de noviembre de 2026 como parte de su tradicional Martes de Frescura, una jornada en la que algunos productos para surtir la despensa pueden encontrarse a precios especiales.

La promoción contempla principalmente frutas, verduras y carnes, con disponibilidad tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea. Eso sí, hay un detalle importante: las ofertas tienen vigencia durante este martes, por lo que conviene revisar los precios antes de hacer la compra y no dejar el mandado para después.

¿Cuáles son las ofertas de Walmart este martes 17 de noviembre?

Entre los productos que aparecen en la promoción hay algunas opciones bastante prácticas para quienes buscan completar la despensa de la semana sin gastar de más.

Entre los productos que aparecen en la promoción hay algunas opciones bastante prácticas para quienes buscan completar la despensa de la semana sin gastar de más.

Frutas y verduras en oferta Martes de Frescura en Walmart este 17 de noviembre

Espinacas frescas Marketside, 280 gramos: 52.00 pesos.

Mora azul, charola de 170 gramos: 50.00 pesos.

Naranja: 28.00 pesos por kilo.

Pera de Anjou: 40.00 pesos por kilo.

Plátano Chiapas: 18.00 pesos por kilo.

Carnes y pescados

Camarón chico sin cabeza: 259.00 pesos por kilo.

Camarón coctelero: 185.00 pesos por kilo.

Carne de res congelada para hamburguesa Marketside, 8 piezas: 89.00 pesos.

Carne deshebrada de res SuKarne, 300 gramos: 134.00 pesos.

Carne para hamburguesa Marketside tradicional, 6 piezas de 150 gramos cada una: 119.00 pesos.

Cubitos de atún Dolores aleta amarilla, 200 gramos: 59.00 pesos.

Cubos de atún con camarón Dolores Premium, 200 gramos: 59.00 pesos.

Filete de atún Dolores Premium con costra de ajonjolí, 304 gramos: 134.00 pesos.

Filete de basa oriental blanco: 87.00 pesos por kilo.

Filete de tilapia: 114.00 pesos.

Filete de pescado Sierra Madre blanco del Nilo, 400 gramos: 99.00 pesos.

Filete de pescado Sierra Madre blanco del Nilo pimienta limón, 500 gramos: 125.00 pesos.

Medallón de atún con especias Dolores Premium, 304 gramos: 134.00 pesos.

Medallones de atún aleta amarilla Dolores Premium, 4 piezas: 229.00 pesos.

Medallones de atún Marketside Premium, 680 gramos: 215.00 pesos.

Salmón noruego La Sanitaria, 500 gramos: 322.00 pesos.

¿Cómo aprovechar las ofertas de Walmart este martes 17 de noviembre?

Una forma sencilla de ahorrar es preparar una lista antes de ir al supermercado. Organizar las comidas de la semana ayuda a comprar únicamente lo necesario y reduce el riesgo de desperdiciar alimentos perecederos.También puedes comparar los precios de las presentaciones disponibles, revisar las promociones vigentes y comprobar si existe alguna diferencia entre comprar en tienda o mediante internet.

Si prefieres hacer el súper desde casa, entra al sitio oficial de Walmart México o utiliza su aplicación. Busca la sección del Martes de Frescura, selecciona tu ubicación y consulta los productos disponibles para tu zona. Después, agrega los artículos al carrito y revisa las opciones de entrega a domicilio o recolección en tienda que aparezcan para tu pedido.

¿Hasta cuándo duran las promociones del Martes de Frescura?

Las ofertas anunciadas para esta edición corresponden al martes 3 de noviembre de 2026 y tienen vigencia limitada. La disponibilidad de cada artículo depende de las existencias y de las condiciones aplicables en cada sucursal o canal de compra.