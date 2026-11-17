El Buen Fin 2026 no solo se limitó a estar presente en tiendas departamentales, supermercados o compras en línea, ya que las promociones también llegaron al sector del entretenimiento mediante la venta de entradas con descuentos en Ticketmaster.
Aprovechando que este martes 17 de noviembre es el último día, el público aún puede consultar las ofertas disponibles en decenas de espectáculos dentro de la plataforma.
¿Qué promociones tiene Ticketmaster por el Buen Fin 2026?
Durante la campaña del Buen Fin, que inició el viernes 13 de noviembre y aplica hasta este martes 17, los usuarios pueden acceder a rebajas de entre el 25% y el 50% de descuento en conciertos, festivales y obras de teatro, además de poder adquirir entradas al 2x1 y hasta seis meses sin intereses en tarjetas bancarias participantes.
Entre los eventos destacados con descuentos específicos se encuentran:
- El Rey León (Teatro Telcel): 50% de descuento.
- David Bisbal (Auditorio Nacional): 50% de descuento.
- Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey (Auditorio Nacional): 50% de descuento.
- Jesse & Joy (Auditorio Nacional): 50% de descuento.
- Cirque du Soleil ECHO (Gran Carpa Santa Fe): 40% de descuento.
- Matilda, El Musical (Centro Cultural Teatro 1): 35% de descuento.
- Dimash Qudaibergen (Palacio de los Deportes): 30% de descuento.
- Louis Tomlinson (Estadio GNP Seguros): 30% de descuento, con boletos de $590 a $1,892 pesos.
- Grupo Niche (Auditorio Nacional): 25% de descuento, con entradas desde $325.50 hasta $2,604 pesos (cargos incluidos).
- Coca-Cola Flow Fest (Autódromo Hermanos Rodríguez): Precio especial en Fase 3 de $2,790.00 pesos.
¿Qué otros eventos participan en los descuentos de Ticketmaster?
Además de las ofertas principales, la Ticketmaster tiene una amplia cartelera de espectáculos participantes:
Auditorio Nacional (CDMX)
Adrián Uribe, Alexa Zuart, Caloncho, Carmina Burana, Conferencia Más Vida, David Bisbal, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, El Cascanueces, Foreigner, Gala Sinfónica Coral, Grupo Niche, Jerry Rivera, Jesse & Joy, Julio Preciado, La Adictiva, La Última Caravana del Rock and Roll, Lavoe Sinfónico CDMX, Leyendas de la Cumbia, María José, Melendi, MET La Fanciulla del West, MET Manon, MET Otello, MET Parsifal, MET Samson et Dalila, MET Silent Night, Pica Pica, Raúl Ornelas, Rodrigo de la Cadena, The Music of Elton John and Billy Joel, Víctor García y Willie Colón “Forever”.
Autódromo Hermanos Rodríguez
Coca-Cola Flow Fest.
Estadio GNP Seguros
Louis Tomlinson, Panteón Rococó y The Warning.
Estadio Alfredo Harp Helú
The Best of I Love Dance.
Palacio de los Deportes
Dimash Qudaibergen y Kenshi Yonezu.
Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
I Am Hardstyle y La Roux.
Pepsi Center
ROZ, Sofi Tukker y The Mars Volta.
Velódromo Olímpico
Atarashii Gakko!
Expo Santa Fe
Time Warp.
Gran Carpa Santa Fe
Cirque du Soleil ECHO.
Castillo de Chapultepec
Navidades en México (Ballet Folklórico de México).
Feria de Chapultepec
Entradas generales.
Torre Cuarzo
Mystika Inmersivo.
Lunario del Auditorio Nacional
Ana Sofi W, Carolina Ross CDMX, Electrify & Los Daniels, Helado Tropical, Insulini y Los Espantasuegras, Javier Corcobado, Junior Klan, Kika Edgar, María San Felipe, Paula Mattheus y RaiNao.
La Maraka
Adolescentes Orquesta y Tony Vega, DLD, Kalimba, Los Panchos Sinfónicos, Los Terrícolas y Jorge Falcón.
Foro Puebla 186
MARO y Yuki Chiba.
Centro Cultural Teatro 1
Hoy No Me Puedo Levantar y Matilda, El Musical.
Centro Cultural Teatro 2
Nocturno.
Teatro Metropólitan
Bendita Vida, Benny, Daniel Sosa, Lo Mejor del Rock, Mexfloyd, Mono Blanco y Paté de Fuá.
Teatro Telcel
El Rey León.
Teatro Aldama
Mentidrags y Mentiras, El Musical.
Teatro 11 de Julio
La Dama de Negro.
Teatro Centenario Coyoacán
Amigos Intocables.
Teatro Coyoacán Enrique Lizalde
Conversando con el Diablo, Esquizofrenia e Infierno.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Magno Concierto Sinfónico: Congreso del Mariachi.
Teatro Hidalgo
Diario de un Loco y Sor-Presas.
Teatro Jorge Negrete
Qué Desastre de Función.
Teatro Milán
Las Heridas del Viento y Urinetown, El Musical.
Teatro Royal Pedregal
Toc Toc.
Teatro San Jerónimo
Busco al Hombre de Mi Vida, Marido Ya Tuve y Un Elfo Travieso.
Teatro San Rafael
Perfume de Gardenia y Plim Plim CDMX.
Teatro Varsovia
Archivo Confidencial: Cámara Blanca, Born in Amerika, El Cascanueces: Memorias del Tío Drosselmeyer, El Lamento de Tonantzi (Sí Teatro) y Juntos Salvaremos la Navidad.
Teatro Virginia Fábregas
Afterglow y Como Quieras... ¡Perro Ámame!
Teatro Wilberto Cantón
Así Lo Veo Yo (Monólogo René Dupeyron), El Gorila de Frank Kafka, El Juego Que Todos Jugamos y No es Otra Telenovela Mexicana.
Teatro Xola Julio Prieto
12 Princesas en Pugna, Cómo Entrenar a Tu Dragón (Movie Concert), El Cadáver de la Novia (Movie Concert), El Gran Showman (Movie Concert), El Método Grönholm, La Clase y Ride The Cyclone.
Foro Lucerna
La Gaviota, Nuestra Isla, Puras Cosas Maravillosas y Yo Soy Mi Propia Esposa.
Nuevo Teatro Libanés
Defendiendo al Cavernícola, La Nota y Los Monólogos de la Vagina.