El Rey León Último día de Buen Fin en Ticketmaster: ¿Qué promociones y ofertas hay este martes 17 de noviembre? (Cuartoscuro)

El Buen Fin 2026 no solo se limitó a estar presente en tiendas departamentales, supermercados o compras en línea, ya que las promociones también llegaron al sector del entretenimiento mediante la venta de entradas con descuentos en Ticketmaster.

Aprovechando que este martes 17 de noviembre es el último día, el público aún puede consultar las ofertas disponibles en decenas de espectáculos dentro de la plataforma.

¿Qué promociones tiene Ticketmaster por el Buen Fin 2026?

Durante la campaña del Buen Fin, que inició el viernes 13 de noviembre y aplica hasta este martes 17, los usuarios pueden acceder a rebajas de entre el 25% y el 50% de descuento en conciertos, festivales y obras de teatro, además de poder adquirir entradas al 2x1 y hasta seis meses sin intereses en tarjetas bancarias participantes.

Entre los eventos destacados con descuentos específicos se encuentran:

El Rey León (Teatro Telcel): 50% de descuento.

(Teatro Telcel): 50% de descuento. David Bisbal (Auditorio Nacional): 50% de descuento.

(Auditorio Nacional): 50% de descuento. Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey (Auditorio Nacional): 50% de descuento.

(Auditorio Nacional): 50% de descuento. Jesse & Joy (Auditorio Nacional): 50% de descuento.

(Auditorio Nacional): 50% de descuento. Cirque du Soleil ECHO (Gran Carpa Santa Fe): 40% de descuento.

(Gran Carpa Santa Fe): 40% de descuento. Matilda, El Musical (Centro Cultural Teatro 1): 35% de descuento.

(Centro Cultural Teatro 1): 35% de descuento. Dimash Qudaibergen (Palacio de los Deportes): 30% de descuento.

(Palacio de los Deportes): 30% de descuento. Louis Tomlinson (Estadio GNP Seguros): 30% de descuento, con boletos de $590 a $1,892 pesos.

(Estadio GNP Seguros): 30% de descuento, con boletos de $590 a $1,892 pesos. Grupo Niche (Auditorio Nacional): 25% de descuento, con entradas desde $325.50 hasta $2,604 pesos (cargos incluidos).

(Auditorio Nacional): 25% de descuento, con entradas desde $325.50 hasta $2,604 pesos (cargos incluidos). Coca-Cola Flow Fest (Autódromo Hermanos Rodríguez): Precio especial en Fase 3 de $2,790.00 pesos.

¿Qué otros eventos participan en los descuentos de Ticketmaster?

Además de las ofertas principales, la Ticketmaster tiene una amplia cartelera de espectáculos participantes:

Auditorio Nacional (CDMX)

Adrián Uribe, Alexa Zuart, Caloncho, Carmina Burana, Conferencia Más Vida, David Bisbal, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, El Cascanueces, Foreigner, Gala Sinfónica Coral, Grupo Niche, Jerry Rivera, Jesse & Joy, Julio Preciado, La Adictiva, La Última Caravana del Rock and Roll, Lavoe Sinfónico CDMX, Leyendas de la Cumbia, María José, Melendi, MET La Fanciulla del West, MET Manon, MET Otello, MET Parsifal, MET Samson et Dalila, MET Silent Night, Pica Pica, Raúl Ornelas, Rodrigo de la Cadena, The Music of Elton John and Billy Joel, Víctor García y Willie Colón “Forever”.

Autódromo Hermanos Rodríguez

Coca-Cola Flow Fest.

Estadio GNP Seguros

Louis Tomlinson, Panteón Rococó y The Warning.

Estadio Alfredo Harp Helú

The Best of I Love Dance.

Palacio de los Deportes

Dimash Qudaibergen y Kenshi Yonezu.

Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

I Am Hardstyle y La Roux.

Pepsi Center

ROZ, Sofi Tukker y The Mars Volta.

Velódromo Olímpico

Atarashii Gakko!

Expo Santa Fe

Time Warp.

Gran Carpa Santa Fe

Cirque du Soleil ECHO.

Castillo de Chapultepec

Navidades en México (Ballet Folklórico de México).

Feria de Chapultepec

Entradas generales.

Torre Cuarzo

Mystika Inmersivo.

Lunario del Auditorio Nacional

Ana Sofi W, Carolina Ross CDMX, Electrify & Los Daniels, Helado Tropical, Insulini y Los Espantasuegras, Javier Corcobado, Junior Klan, Kika Edgar, María San Felipe, Paula Mattheus y RaiNao.

La Maraka

Adolescentes Orquesta y Tony Vega, DLD, Kalimba, Los Panchos Sinfónicos, Los Terrícolas y Jorge Falcón.

Foro Puebla 186

MARO y Yuki Chiba.

Centro Cultural Teatro 1

Hoy No Me Puedo Levantar y Matilda, El Musical.

Centro Cultural Teatro 2

Nocturno.

Teatro Metropólitan

Bendita Vida, Benny, Daniel Sosa, Lo Mejor del Rock, Mexfloyd, Mono Blanco y Paté de Fuá.

Teatro Telcel

El Rey León.

Teatro Aldama

Mentidrags y Mentiras, El Musical.

Teatro 11 de Julio

La Dama de Negro.

Teatro Centenario Coyoacán

Amigos Intocables.

Teatro Coyoacán Enrique Lizalde

Conversando con el Diablo, Esquizofrenia e Infierno.

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Magno Concierto Sinfónico: Congreso del Mariachi.

Teatro Hidalgo

Diario de un Loco y Sor-Presas.

Teatro Jorge Negrete

Qué Desastre de Función.

Teatro Milán

Las Heridas del Viento y Urinetown, El Musical.

Teatro Royal Pedregal

Toc Toc.

Teatro San Jerónimo

Busco al Hombre de Mi Vida, Marido Ya Tuve y Un Elfo Travieso.

Teatro San Rafael

Perfume de Gardenia y Plim Plim CDMX.

Teatro Varsovia

Archivo Confidencial: Cámara Blanca, Born in Amerika, El Cascanueces: Memorias del Tío Drosselmeyer, El Lamento de Tonantzi (Sí Teatro) y Juntos Salvaremos la Navidad.

Teatro Virginia Fábregas

Afterglow y Como Quieras... ¡Perro Ámame!

Teatro Wilberto Cantón

Así Lo Veo Yo (Monólogo René Dupeyron), El Gorila de Frank Kafka, El Juego Que Todos Jugamos y No es Otra Telenovela Mexicana.

Teatro Xola Julio Prieto

12 Princesas en Pugna, Cómo Entrenar a Tu Dragón (Movie Concert), El Cadáver de la Novia (Movie Concert), El Gran Showman (Movie Concert), El Método Grönholm, La Clase y Ride The Cyclone.

Foro Lucerna

La Gaviota, Nuestra Isla, Puras Cosas Maravillosas y Yo Soy Mi Propia Esposa.

Nuevo Teatro Libanés

Defendiendo al Cavernícola, La Nota y Los Monólogos de la Vagina.