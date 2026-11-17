Martimiércoles Chedraui 29 y 30 de septiembre 2026: estas son las ofertas en frutas y verduras

Si esta semana toca hacer el súper, vale la pena revisar primero las promociones. Chedraui arrancó un nuevo Martimiércoles con descuentos en frutas y verduras que estarán disponibles este 17 y 18 de noviembre de 2026, tanto en tiendas físicas como en su tienda en línea.

La promoción reúne productos básicos para la despensa, pero también algunas opciones que pueden resultar atractivas para quienes buscan aprovechar la semana para comprar frutas frescas. Aquí te dejamos los precios anunciados para que puedas comparar y decidir qué conviene llevar.

¿Cuáles son las ofertas del Martimiércoles de Chedraui este 17 y 18 de noviembre?

Ofertas del Martimiércoles de Chedraui en verduras

Aguacate Hass: 28.50 pesos el kilo.

Aguacate Hass enmallado: 22.50 pesos la pieza.

Cebolla blanca: 28.50 pesos el kilo.

Apio: 27.90 pesos el kilo.

Betabel: 24.50 pesos el kilo.

Chayote sin espinas: 21.90 pesos el kilo.

Chile habanero: 95.50 pesos el kilo.

Col blanca: 14.50 pesos el kilo.

Limón sin semilla: 15 pesos el kilo.

Pimiento Sweet Peppers de tres piezas: 69.50 pesos.

Ofertas del Martimiércoles de Chedraui en frutas

Manzana Golden chica en bolsa: 28.50 pesos el kilo.

Piña gota miel: 18.50 pesos el kilo.

Frambuesa domo de 170 gramos: 58.50 pesos.

Flor de jamaica Chedraui en bolsa de 250 gramos: 49.50 pesos.

Naranja de jugo: 24.90 pesos el kilo.

Plátano macho: 39.90 pesos el kilo.

Toronja: 23.90 pesos el kilo.

Uva roja sin semilla: 111.50 pesos el kilo.

Zarzamora: 44.90 pesos la pieza.

Durazno rojo: 131 pesos el kilo.

Ofertas del Martimiércoles de Chedraui en carnes y pescados

Chuleta de cerdo natural: 109 pesos el kilo.

Chuleta de cerdo ahumada: 109 pesos el kilo.

Pierna y muslo americano congelado de pollo: 30 pesos el kilo.

Pechuga de pollo sin hueso: 159 pesos el kilo.

Filete de tilapia: 98 pesos el kilo.

Camarón coctelero de pulpa: 139 pesos el kilo.

Molida de res: 136 pesos el kilo.

Milanesa de pollo: 182 pesos el kilo.

Pechuga de pollo corte americano: 89 pesos el kilo.

Pierna y muslo americano fresco de pollo: 32 pesos el kilo.

Milanesa de cerdo: 124 pesos el kilo.

Molida fina de res 95-5: 239 pesos el kilo.

Bistec de pulpa blanca de res: 225 pesos el kilo.

Pulpa de cerdo: 122 pesos el kilo.

Molida de pierna de cerdo: 114 pesos el kilo.

Pollo entero: 39 pesos el kilo.

Bistec de pulpa negra de res: 257 pesos el kilo.

Milanesa de pulpa negra de res: 262 pesos el kilo.

Costilla de cerdo: 152 pesos el kilo.

Pechuga de pollo sin hueso congelada: 120 pesos el kilo

¿Hasta cuándo duran las ofertas de Chedraui?

Las promociones corresponden al Martimiércoles del 10 y 11 de noviembre de 2026, por lo que quienes quieran aprovechar estos precios tendrán que hacerlo durante ese periodo.

Además, las ofertas están disponibles tanto en sucursales Chedraui como en su tienda en línea. Como ocurre con este tipo de promociones, los precios pueden estar sujetos a disponibilidad, así que te recomendamos revisar el producto antes de comprar.