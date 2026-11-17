Lluvia de estrellas Leónidas 2026 ¿A qué hora y cómo se podrá ver mejor este martes 17 de noviembre? (Pexels)

El tercer evento espacial de noviembre continúa ofreciendo espectáculos astronómicos con la lluvia de estrellas Leónidas, fenómeno que alcanza su punto máximo este martes 17 de noviembre y que se perfila como uno de los momentos celestes más destacados del año.

¿Qué es la lluvia de estrellas Leónidas?

Según los datos de NASA Science, las Leónidas tienen su origen a partir del cometa 55P/Tempel-Tuttle, un cuerpo celeste que completa una órbita alrededor del Sol cada 33 años y que durante su recorrido desprende pequeñas partículas de polvo y roca.

De este modo, la lluvia de meteoros se produce en el momento en el que la Tierra atraviesa el rastro de material dejado por el cometa; al ingresar a la atmósfera, los fragmentos se desintegran y generan brillantes trazos de luz en el cielo.

El punto donde surgen estos destellos se ubica en la constelación de Leo, motivo por el cual reciben el nombre de Leónidas al tratarse de un brillo tan radiante.

¿A qué hora se podrá ver el punto máximo en México?

Para territorio mexicano, el momento de mayor intensidad se registrará en distintos horarios de acuerdo con cada huso horario del país:

17:45 horas (Centro de México): Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla.

(Centro de México): Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. 16:45 horas (Pacífico mexicano): Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

(Pacífico mexicano): Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora. 15:45 horas (Noroeste): Baja California.

(Noroeste): Baja California. 18:45 horas (Sureste): Quintana Roo.

¿Dónde podrá verse mejor este fenómeno astronómico?

Este evento espacial puede observarse desde cualquier parte del territorio mexicano sin necesidad de contar con telescopios ni binoculares, ya que los meteoros son visibles a simple vista.

Para apreciar mejor el fenómeno se recomienda acudir a zonas rurales, montañosas o desérticas que se encuentren alejadas de las grandes ciudades.