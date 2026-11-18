Descuentos navideños en México El Buen Fin 2026 finalizó esta semana, sin embargo, México aún no se despide de las ofertas de temporada.

La edición 2026 del evento comercial de ofertas más importante del año El Buen Fin ha finalizado este martes 17 de noviembre, ¡pero no hay tiempo de lamentar las compras que no completaste! Ya que México tendrá más fechas de descuentos en tecnología y tiendas departamentales, perfectos para seleccionar regalos de temporada a precio asequible.

Toma nota de los siguientes eventos para que no pierdas la oportunidad de aprovechar las últimas ofertas del año en el país, ¡especialmente con el aguinaldo navideño tan cerca de tu billetera!

Eventos de descuentos en México después de El Buen Fin 2026: ¿cuáles son y en qué fechas?

El calendario de promociones todavía tiene varias fechas importantes para quienes buscan aprovechar descuentos durante las últimas semanas del año, promociones incluidas en eventos como:

Black Friday 2026: viernes 27 de noviembre

La siguiente gran racha de ofertas será el Viernes Negro, popularmente conocido como Black Friday en Estados Unidos, programado para el viernes 27 de noviembre y en el que participarán diversas marcas e incluso plataformas como Amazon, donde los consumidores y consumidoras podrán hallar promociones en tecnología, moda, artículos para el hogar y más categorías.

En el caso de Lenovo México, sus descuentos se extenderán en su Black Week, que durará del 30 de noviembre al 6 de diciembre.

Cyber Monday 2026: lunes 30 de noviembre

Otra fecha importante llegará el próximo lunes 30 de noviembre con el Cyber Monday, un evento que se caracteriza por las promociones en compras por internet y destaca particularmente en categorías como electrónica, computación, tecnología y otros productos disponibles en línea.

Venta Nocturna de Navidad en Liverpool 2026

La popular tienda departamental realiza cuatro temporadas de Venta Nocturna durante el año: la dedicada al Día de las Madres, la del Día del Padre, la venta nocturna de aniversario durante octubre y, finalmente, la edición navideña de diciembre.

¿Cuándo será la Nocturna de Navidad en Liverpool este 2026?

Hasta el momento no se han anunciado oficialmente los días exactos de esta última campaña de ofertas de la tienda departamental, sin embargo, Liverpool señala que suele realizarse durante el primer fin de semana de diciembre.

Por ello, tomando como referencia el calendario de este año, las fechas probables serían el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026, contemplando descuentos en distintas categorías como moda, tecnología, electrónica, calzado y más artículos.

Las ofertas de cualquier Nocturna de Liverpool pueden aprovecharse tanto en establecimientos físicos como en Liverpool Pocket y su página web oficial.