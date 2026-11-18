GTA VI recibe las mejores críticas de la historia: esto dicen las reseñas sobre el videojuego (Rocksatr Games)

Las primeras reseñas de Grand Theft Auto VI ya salieron a la luz justo antes de su lanzamiento oficial para este 19 de noviembre.

El título ha recibido un sinfín de elogios acompañados de excelentes críticas y puntajes bastante altos por parte de los medios especializados, logrando convertirse en uno de los videojuegos mejor calificados de este año y de todos los tiempos con notas que superaron las expectativas, perfilándose como un gran cierre de año para Rockstar Games tras hacer esperar demasiado a los más fieles seguidores de la saga más caótica de Vice City.

¿Es GTA VI el videojuego mejor calificado de 2026 en Metacritic?

Diversos medios especializados en videojuegos han compartido sus primeras críticas sobre la entrega, entre ellos IGN, GameSpot y GamesRadar+, posicionándolo como el título mejor calificado en Metacritic.

En el caso de Metacritic, GTA VI ha logrado obtener uno de los puntajes más altos de la plataforma, no solo de este año, sino de toda la historia, al alcanzar una calificación de 99 puntos sobre 100.

Incluso este resultado casi perfecto lo coloca a la par del histórico puntaje registrado por la primera versión para Nintendo 64 de The Legend of Zelda: Ocarina of Time de 1998.

¿Qué dicen las críticas especializadas sobre el juego?

Respecto a las valoraciones de otros medios, IGN elogió ampliamente la cantidad de detalles del mundo abierto dentro de Leonida y recalcó que se percibe la libertad ofrecida por Rockstar Games al experimentar distintos segmentos dentro del juego.

Por su parte, GameSpot señaló que la larga espera valió la pena, pues la cantidad de pequeños detalles deleitará por completo al jugador.

Asimismo, Push Square aclamó la libertad con la que se pueden planificar los robos en Leonida, permitiendo ejecutar cada delito sin limitaciones.

Mientras tanto, The Verge destacó la amplia variedad de oportunidades que tienen los jugadores para ganar dinero dentro de la historia, ya sea mediante el robo de autos y joyas o buceando en busca de tesoros.

Finalmente, EDGE Magazine subrayó la gran influencia que el jugador ejerce sobre ambos protagonistas, logrando al mismo tiempo una comprensión convincente de su relación como pareja.

¿Cuáles son las calificaciones que obtuvo GTA VI?

Antes de su llegada oficial a Xbox Series X|S y PlayStation 5, el videojuego acumuló en cuestión de minutos una serie de calificaciones perfectas por parte de la prensa en el mundo del entretenimiento: