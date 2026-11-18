Corona Capital Airbnb llevará al recinto una reinterpretación de El Nido de Quetzalcóatl, donde los asistentes podrán participar en experiencias gratuitas. (Coroa)

El Corona Capital 2026 es uno de los mejores festivales de música, no sólo de México, sino a nivel mundial, ya que tiene un line up espectacular, además de diversas alianzas, una de ellas, con Airbnb, app de hospedaje que ofrece diversas experiencias a sus usuarios.

De esta forma, Airbnb tiene diversas ofertas para aquellos que vienen desde otra parte del mundo al Corona Capital, pero también, a los fans que son asiduos al evento y que buscan ir más allá de la música.

¿Qué experiencias ofrece el Corona Capital + Airbnb en el Corona Capital?

Así, la alianza global entre Airbnb y Live Nation, la plataforma digital se suma a OCESA como patrocinador oficial de la XVI edición del Corona Capital, que se celebrará del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En esta colaboración se refleja la estrategia de Airbnb durante los grandes eventos, al complementar las alternativas de alojamiento disponibles para quienes viajan a la capital, además de ofrecer experiencias y servicios que enriquecen aún más su estancia.

“Airbnb tiene una alianza global con Live Nation, donde estamos patrocinando grandes eventos y festivales en el mundo, y uno de ellos es el Corona Capital, ¿Por qué es alianza? Te cuento, pues, al final los grandes eventos son motores de viaje, son razones por las cuales uno emprende un viaje. Y, pues, queremos que Airbnb sea un aliado de la ciudad. Y con esto, pues, se convierte en un complemento de la infraestructura de hospedaje en la ciudad y permite, entonces, absorber estos picos de demanda, pero también por otro lado, acercar nuevas experiencias también a la gente que viene al corona capital, dentro y fuera del festival”, dijo Ángel Terral, Director de Airbnb para México, Centroamérica y El Caribe.

La alianza busca enriquecer la estancia de viajeros durante noviembre, el mes con mayor afluencia en la Ciudad de México, al concentrar algunos de los eventos musicales, culturales y deportivos más importantes.

Además, muchos de los que asisten al Corona Capital 2026 buscan un lugar para hospedarse, por lo que la oferta se eleva en esta época de conciertos en México.

“Eso tiene que ver mucho con el tipo de viajero que estamos viendo que viene al Corona Capital. Y te puedo decir que el 80% de la gente que viene al Corona Capital son millennials y Generación Z. Eso para hacer más específicos, el 80% tiene menos de 35 años. Pero, fíjate, lo que vemos también es que a la gente que viene le gusta quedarse en grupo. Estamos viendo que el 80% de las personas, si vas a un festival como el corona capital, pues esta padre vivirlo en grupo y para emprender un viaje en grupo, pues el Airbnb es un muy buen producto, porque todos se quedan en el mismo espacio y puedes convivir a lo largo de toda la experiencia del viaje para ir a vivir el Corona Capital. Y no solamente el hospedaje, sino también, estamos lanzando experiencias exclusivas para el Corona Capital”, agregó el directivo.

El Nido de Quetzalcoatl, una experiencia única

Una de las experiencias que más llama la atención es un DJ Set con una banda mexicana, Clubz, la cual ofrece una experiencia por demás íntima con la banda en el backstage, con comida y bebidas exclusivas.

“Tenemos una que me encantó, ya que habrá un detrás de escenas, con el mismo personal que creó el festival, la gente que lleva cocinando este Corona Capital, pues vas a poder darte un recorrido backstage, inclusive ver un show junto al escenario con Clubz, además de poder entrar al Corona Capital antes de que abran las puertas al público y darte un recorrido por todos los escenarios, antes de que empiece el festival y ver ese contraste, así de verlo todo con los escenarios ya puestos y después tener esa ola de gente, debe ser algo muy padre, ahí me encantaría vivirlo”, dijo,

Otro de los beneficios es que vas a poder subir a la rueda de la fortuna antes que nadie, para ver desde las alturas cómo se ve el Festival Corona Capital desde las alturas, un momento único e irrepetible.

“Vas a poder entonces subirte a la rueda de la fortuna y darte ese recorrido, ver todo ese espacio vacío antes de que empiece el festival, un tour gastronómico, un tour de comida de la mano con Burgerman, con Marcelo Lara para ver la comida con los chefs, inclusive, grabar una reseña, con Burgerman ahí en vivo, y ver un show junto al escenario, eso son de las experiencias exclusivas que vamos a tener”, agregó.

Una de las grandes atracciones que habrá será una réplica del Nido de Quetzalcoatl, una estructura que seguramente llamará la atención de más de uno y que estará disponible gracias a Airbnb en el festival.

“Como un extra, al Corona Capital trajimos una de las casas más visualizadas en la plataforma a nivel mundial, que se llama el Nido de Quetzalcoatl, que es una casa en forma de serpiente que está en Naucalpan y esa casa no sabes la cantidad de veces que la gente la marca como favorita, pero en el mundo, y es de las casas más fotografías en nivel mundial, pues que crees la trajimos al Corona Capital y la reconstruimos, la pusimos así en el corazón del festival, va a tener todas esas paredes curvas en forma de serpiente, las texturas arcoiris y dentro de la casa vas a tener actividades gratuitas como crear un tote bag personalizado con un artista urbano que se llama Remix, vamos a tener maquillistas, así con un joyería facial, vas a poder hacer dijes de arcilla también con la artista Tabata”, recordó.

Por otra parte, el Corona Capital capta el interés de públicos nacionales e internacionales cada año. Esto representa una oportunidad para incentivar la economía local a través del amplio abanico de servicios y experiencias que se ofrecen en la plataforma en la “Capital del entretenimiento”.

“En la edición 2025 del Corona Capital hubo 236 mil asistentes acumulados en los tres días, que duró y eso genera una derrama económica de más de 700 millones de pesos. Hicimos un estudio y lo que identificamos es que cuando una persona viene al Corona Capital y se queda en un Airbnb, esa persona, por cada peso que se va a gastar en el alojamiento, va después a gastar cuatro pesos en restaurantes, en comercios, en negocios de proximidad. Eso te habla, pues de cómo la complementariedad que hay entre Airbnb y las ciudades, ya que se busca ser aliados de las ciudades complementando la oferta del hospedaje y acercando a los viajeros a estas experiencias locales, para que los beneficios del turismo llegan a más personas y a más manos”, sentenció.

Estas son las cuatro formas de vivir el Corona Capital desde adentro

Como parte de esta alianza, Airbnb y Corona Capital 2026 ofrecerán a los fanáticos cuatro experiencias exclusivas que exploran distintas facetas del festival: sus espacios, su música y su oferta gastronómica. Las personas interesadas podrán solicitar una reserva a partir del lunes 9 de noviembre de 2026, a las 10:00 a. m. (hora de la Ciudad de México), a través de los siguientes enlaces:

Recorrido detrás de escena, historias y tacos

Los participantes se reunirán con Armando Calvillo, parte del equipo creador de Corona Capital, para conocer historias exclusivas del festival y disfrutar de tacos y cerveza en el salón Friends & Family, un espacio reservado para invitados especiales.

Posteriormente, recorrerán las áreas de producción detrás del escenario (backstage) y tendrán la oportunidad de ubicarse junto al escenario para disfrutar de cerca una parte de una presentación en vivo. Para obtener más información y solicitar una reserva, visita airbnb.com/armandocalvillo.

Acceso exclusivo al festival antes de la apertura de puertas

Antes de que llegue el público, los participantes recorrerán las instalaciones del Corona Capital en compañía de Leizer Guss, director de festivales en OCESA. Durante el recorrido, visitarán los escenarios, podrán tomar fotografías en algunos de los espacios más emblemáticos del festival y disfrutar del primer viaje en la rueda de la fortuna.

La experiencia concluirá en un área privada de hospitalidad, donde disfrutarán de alimentos ligeros, un brindis y anécdotas exclusivas de Guss mientras el festival comienza a cobrar vida. Conoce más sobre esta experiencia y solicita una reserva en airbnb.com/leizerguss.

Disfruta de una sesión privada de DJ con CLUBZ

Los participantes se reunirán en el Airbnb Lounge antes de dirigirse a un espacio privado, ubicado detrás de escena y acondicionado como una pista de baile exclusiva. Ahí, el dúo mexicano de pop alternativo CLUBZ, integrado por Coco y Orlando, ofrecerá una sesión íntima de DJ de 45 minutos, fuera del cartel oficial del Corona Capital.

Durante la sesión, mezclarán clásicos de la música y algunas de sus canciones favoritas con sus propios temas.. Para obtener más información y solicitar una reserva, visita airbnb.com/clubz.

Disfruta de los favoritos de Burgerman

Los participantes acompañarán al crítico gastronómico y creador de contenido Marcelo Lara, conocido como Burgerman, en un recorrido exclusivo por Burgerlandia, el espacio gastronómico del festival curado por él.

La experiencia continuará con una comida en un área privada de picnic, ubicada detrás de escena. Ahí conocerán a algunos de sus chefs favoritos, disfrutarán de una hamburguesa, papas fritas y una bebida a su elección, y descubrirán qué busca Burgerman en cada bocado.

También participarán en la grabación de una reseña gastronómica para sus redes sociales y recibirán artículos promocionales firmados. Para cerrar, acompañarán a Burgerman a un área junto al escenario para disfrutar de cerca una parte de una presentación en vivo.