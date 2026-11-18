Loreal L’Oréal Groupe reafirmó su compromiso y su profunda confianza en el desarrollo de México. (L'Oreal)

L’Oréal Groupe reafirmó su compromiso y su profunda confianza en el desarrollo de México. El encuentro convocó a líderes del sector y aliados estratégicos para reflexionar sobre cómo los rituales cotidianos de cuidado personal trascienden la estética.

Además, estas acciones se convierten en un puente de conexión humana, autoestima y bienestar, al tiempo que representan una fuerza motriz para la economía y la sustentabilidad del país.

¿Por qué L’oréal apuesta por el refill y cuál es su apuesta por el futuro en sustentabilidad?

Con 64 años de historia en el territorio nacional, la compañía destacó que su visión en México combina el impacto positivo en la vida diaria de millones de personas con un efecto multiplicador tangible.

De acuerdo con el estudio socioeconómico realizado en 2025 por la consultora Asterès, por cada empleo directo generado por L’Oréal en México, se impulsan 15 puestos adicionales a lo largo de su cadena de valor, sosteniendo un ecosistema productivo de más de 46,000 empleos directos, indirectos e inducidos.

Deborah Armstrong, CEO de L’Oréal Groupe en México, subrayó la convicción del Grupo de seguir invirtiendo y apostando por el mercado mexicano.

“Nuestra historia de más de seis décadas en México refleja una confianza absoluta en su gente, en su talento y en su resiliencia. La belleza es esencial porque transforma vidas, fortalece comunidades y multiplica prosperidad. Reafirmamos nuestra visión de largo plazo en el país, comprometidos con seguir impulsando a la industria local y liderando con el ejemplo en sostenibilidad, demostrando que el bienestar de la sociedad y el cuidado del planeta van de la mano”, dijo Deborah Armstrong, CEO de L’Oréal Groupe en México, quien además subrayó la convicción del Grupo de seguir invirtiendo y apostando por el mercado mexicano.

En este sentido, Luis Miguel Moreno, director de Asuntos Públicos y Comunicación, destacó que el valor de la industria trasciende su dimensión económica y se refleja también en su impacto en la vida de las personas.

“La belleza va mucho más allá de lo superficial. Hoy hemos visto y compartido cómo es una fuerza poderosa que nos empodera, que construye nuestra identidad, que eleva nuestra autoestima y que, en manos de una empresa como L’Oréal Groupe, se convierte en un motor socioeconómico vital para México”, explicó.

Como reflejo de este compromiso integral que une el bienestar social con la protección del entorno, la compañía presentó en México su campaña institucional Sense of Purpose: Planet, que aterriza la convicción global de crear la belleza que mueve al mundo respetando los límites del planeta en dos vertientes: la preservación del agua y la transición a las energías renovables.

La presentación estuvo protagonizada por dos spots, que ya se encuentran en diversos medios de comunicación y plataformas, y que abordan precisamente estos temas.

Si bien este tipo de materiales suelen provenir de la oficina global y en México únicamente se traducen, en esta ocasión los assets se produjeron con una agencia 100% mexicana, una modelo mexicana y una locación en el país.

Durante el encuentro, Luis Miguel Moreno conversó con Sakbe Borja, CMO de Troop, sobre la realización de estos spots en una ubicación tan icónica como Las Estacas en Morelos.

Araceli Becerril, directora de Responsabilidad Corporativa, señaló: “Creemos que la belleza puede ser una fuerza para generar cambios positivos en la sociedad. Por ello, impulsamos iniciativas que promueven la inclusión, el acceso a oportunidades y el desarrollo del talento, porque estamos convencidos de que el mundo necesita ciencia, y la ciencia necesita mujeres. Ese mismo compromiso guía nuestras acciones para construir un futuro más sostenible para las personas y el planeta.”

Bajo la estrategia L’Oréal por el Futuro, la compañía impulsa una visión integral de sostenibilidad a través de cuatro pilares clave:

Comunidades

“Belleza por un Futuro” (más de 6,200 mujeres capacitadas en oficios de belleza (peinado y maquillaje).

“Para las Mujeres en la Ciencia” (apoyo a más de 124 científicas mexicanas)

Circularidad

Promueve modelos de consumo más sostenibles mediante su iniciativa #UneteAlMovimientoRefill, que hoy cuenta con 84 productos con opción de recarga en México, contribuyendo a reducir el uso de materiales de empaque y el impacto ambiental asociado.

Transición Energética

Dos plantas de producción que generan más de 420 millones de unidades anuales bajo el uso de 100% de energía renovable.

Protección de la Naturaleza

Estilistas por el Futuro: iniciativa que transforma residuos de cabello en una solución de remediación ambiental.

En alianza con 60 salones de belleza, ha recuperado cerca de 600 kg de cabello, contribuyendo a la limpieza de 440 mil litros de agua y evitando la emisión de 2.6 toneladas de CO₂.

Con la realización de “La Esencialidad de la Belleza”, L’Oréal Groupe consolida a México no solo como un mercado prioritario, sino como un socio estratégico donde la belleza continúa multiplicando bienestar, certidumbre y desarrollo social.