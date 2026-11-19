LEGO x F1 Grupo LEGO y Fórmula 1 anuncian su nueva colección colaborativa con una carrera en Las Vegas.

La Fórmula 1 y Grupo LEGO volverán a unir el automovilismo con el mundo de la construcción para sorprender a los aficionados y aficionadas durante el Gran Premio de Las Vegas 2026, ya que esta nueva alianza no se ha limitado a presentar sus productos de la colección 2027, sino que también tendrá su propia competencia en pista: LEGO Race.

El evento especial se celebrará el sábado 21 de noviembre, previo al Gran Premio, y contará con la participación de “conductores invitados muy especiales”.

LEGO Race en Las Vegas 2026: ¿cuándo y a qué hora será la carrera LEGO de F1?

La primera edición de la LEGO Race tendrá lugar el sábado 21 de noviembre de 2026, como parte de las actividades del Gran Premio de Las Vegas y antes de la carrera principal de Fórmula 1.

A su vez, esta iniciativa tiene por propósito funcionar como escaparate de la nueva colección LEGO Formula 1 Speed Champions 2027, que incluirá minifiguras de los 22 pilotos de la parrilla por primera vez, y tiene por antecedente la exhibición de autos LEGO en Miami 2025 cuando se construyeron 10 pequeños monoplazas funcionales para reemplazar los vehículos tradicionales del desfile de pilotos.

There will be a LEGO Race on the Las Vegas Grand Prix circuit on Saturday as a drivable LEGO F1 minicars representing each of F1’s 11 teams will complete a lap ahead of the race. #vegas #f1 #lasvegasgp https://t.co/QXauwfA7Mj — Mick Akers (@mickakers) November 19, 2026

La directora general de Fórmula 1, Emily Prazer, declaró que esta colaboración pretende “desarrollar nuevas experiencias” para el público seguidor, a la vez que buscan acercarles a la ingeniería del automovilismo mediante productos creativos. Por su parte, Julia Goldin —directora de Producto y Marketing de LEGO— destacó que uno de los elementos centrales de la alianza es resaltar la relación de aficionados y aficionadas con sus pilotos preferidos, sus personalidades y rivalidades.

No obstante, aunque el anuncio de la carrera especial de LEGO en Las Vegas despertó el entusiasmo de miles de internautas en redes sociales, todavía no se ha anunciado una hora específica para el inicio del evento.

Hasta el momento, la compañía de bloques de construcción o cuentas oficiales de la Fórmula 1 no han comunicado si existirá una transmisión global de la peculiar carrera, por lo que el público fanático recomienda mantenerse al tanto de las actualizaciones.

¿La colección F1 2027 de LEGO llegará a México?: fecha de lanzamiento, preventa, sets y precios

La colaboración LEGO Formula 1 Speed Champions 2027 llegará con una de las novedades más esperadas por los aficionados: por primera vez, los 22 pilotos de la parrilla tendrán su propia minifigura LEGO, a la vez que también serán incluidas las monoplazas de las 11 escuderías de la categoría.

Esta nueva colección estará disponible a partir del 1° de marzo de 2027, mientras que la preventa comenzó el 18 de noviembre en regiones seleccionadas y los pedidos anticipados estarán disponibles en línea desde este jueves 19 de noviembre. Sin embargo, es importante resaltar que su disponibilidad puede variar dependiendo el país.

Our stars like you’ve never seen them before… introducing the F1 grid as LEGO minifigures 🤩 F1 driver LEGO minifigures coming as part of Speed Champions sets in March 2027 #F1 #LasVegasGP #LEGO @LEGO_Group https://t.co/leEKxUaAI2 — Formula 1 (@F1) November 19, 2026

Por el momento, la tienda oficial de LEGO México ya muestra un costo de $649 pesos por set en su catálogo de próximos lanzamientos. De esta manera, para aficionados y aficionadas que deseen completar la colección de los 11 monoplazas, tendrán que contemplar un gasto aproximado de $7,139 pesos. No obstante, los precios podrían estar sujetos a cambios antes del lanzamiento.

Entre las piezas que más interés han despertado en Latinoamérica se encuentran las minifiguras de Sergio ‘Checo’ Pérez y Franco Colapinto, especialmente porque permitirán a los aficionados y aficionadas coleccionar al mexicano con los colores de Cadillac, escudería con la que regresó a Fórmula 1, y al argentino con su uniforme de Alpine.