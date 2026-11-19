Grand Theft Auto VI GTA VI confirma récord de ganancias el día de su estreno: ¿Cuánto dinero ha recaudado para Rockstar? (Rockstar Games)

La espera ha terminado. El tan esperado Grand Theft Auto VI ya se encuentra disponible tras su lanzamiento oficial este jueves 19 de noviembre, trece años después de la entrega anterior, y el nuevo título de Rockstar Games ya generó una inmensa cantidad de ganancias incluso un día antes de su estreno.

¿GTA VI rompe récord de ganancias desde su lanzamiento?

Tras el largo tiempo de espera de sus fanáticos, el nuevo videojuego de la saga de Rockstar Games ya habría generado alrededor de 1,650 millones de dólares, logrando una venta cercana a 17.07 millones de copias según estimaciones de los expertos en análisis de datos de Sensor Tower.

Derivado de estas cifras, el reporte también detalló el peso comercial de cada plataforma donde se distribuyó el videojuego.

PlayStation 5 concentró el 75% de las unidades vendidas frente al 25% registrado en Xbox Series X|S, lo que confirma el dominio de la consola de Sony en esta etapa inicial, aunque cabe aclarar que se trata de cálculos realizados por Sensor Tower y aún no representan cifras oficiales de la compañía.

¿Un fenómeno histórico para Take-Two Interactive?

Hace apenas una semana, Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, señaló que las reservas de GTA VI estaban superando por lo alto los pronósticos que mantenían en un principio.

Desde la salida de GTA V, los datos corporativos de Take-Two Interactive indican que la franquicia ha acumulado más de 10,000 millones de dólares en facturación.

Asimismo, en el balance histórico desde su debut en 1997 hasta la fecha, la saga ha rebasado los 470 millones de copias distribuidas a nivel mundial, sumando los 230 millones de unidades que corresponden únicamente a Grand Theft Auto V.