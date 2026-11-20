¿De qué murió Gabriel Félix? Lo que se sabe del fallecimiento del influencer de 29 años (Instagram: @imgabrielfelix)

La noche del jueves 19 de noviembre de 2026, el influencer Gabriel Félix falleció a sus 29 años, tras recibir atención médica de urgencia en Campinas. La noticia fue confirmada por su prometida, la también creadora de contenido Isabelle Abreu (conocida en redes como Xsbel).

Isabelle Abreu publicó un mensaje en sus redes sociales en el que confirmaba que su prometido y padre de su hija había fallecido la noche del jueves y pidió a sus seguidores tiempo y privacidad para atravesar este difícil momento.

¿De qué murió Gabriel Félix?

De acuerdo a lo dicho por su prometida, Gabriel Félix, cuando iba a jugar fútbol con sus amigos, se sintió mal y fue llevado a urgencias para recibir la atención médica correspondiente; sin embargo, los médicos no pudieron ayudarlo y el creador de contenido falleció.

Isabell en su publicación informó que la familia desconoce las causas de su muerte: “Todavía estamos tratando de entender todo lo que pasó y necesitamos tiempo y privacidad para vivir este dolor”.

En la publicación de Isabelle Abreu, la creadora de contenido confirmó el deceso y se despidió de su prometido; expresó que jamás creyó que tendría que escribir una noticia así y que sentía un dolor que nunca imaginó sentir.

“Gabriel es el amor de mi vida, mi alma gemela. “Y este amor fue tan grande que se materializó en Amelie, la parte más bella de nuestra historia”, escribió Abreu.

¿Quién era Gabriel Félix?

Gabriel Félix fue un creador de contenido brasileño que se popularizó junto a su pareja, Isabelle Abreu, al crear contenido acerca de su relación y de la familia que estaban formando con el nacimiento de su hija, Amelie. Este año, Félix le había propuesto matrimonio a Isabelle y habían comprado un terreno para construir su hogar.

Ambos se conocieron durante la pandemia de COVID-19, al ser presentados por un amigo; fueron amigos a distancia hasta que se conocieron en el 2021 en São Paulo, donde formalizaron su relación. La pareja tenía un canal de YouTube en conjunto llamado Gabriel & Isabella, el cual tenía millones de suscriptores.

El creador de contenido se hizo popular en redes sociales por su estilo propio y sus referencias culturales del norte de Brasil, así como la creación de contenido hogareño con una estética vintage y colorida.