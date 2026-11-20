Este viernes 20 de noviembre se anunciaron los resultados oficiales del Chispazo Clásico 12386. Conoce los números ganadores y el premio acumulado del sorteo de la Lotería Nacional.
Chispazo se juega todos los días en dos diferentes horarios: 15:00 y 21:00 horas.
¿Cuál es la combinación ganadora del Chispazo Clásico 12386?
La combinación ganadora correspondiente al Chispazo Clásico 12386 de este viernes 20 de noviembre es la siguiente:
02 04 09 18 24
¡Resultados del día disponibles! 🎉— Lotería Nacional (@lotenal) November 21, 2026
Ya pueden consultar los números ganadores de los últimos sorteos de #MelateRevanchayRevanchita ❤️, #TrisClásico y #ChispazoClásico.
Recuerda: mañana a partir de las 08:00 h podrás revisar la mascarilla de resultados completa. 🤩 pic.twitter.com/NXNLN7IQzc
Premio acumulado del Chispazo Clásico 12386
El premio acumulado para el sorteo 12386, sigue pendiente a ser anunciado.
Las personas ganadoras tienen 60 días hábiles para reclamar el premio. El premio podrá recogerse en distintos lugares de acuerdo al monto ganado:
- Hasta $9,999.99 pesos. En expendios oficiales de la Lotería Nacional o con un billetero autorizado.
- A partir de $3,000 pesos. En sucursales bancarias autorizadas como Santander, BBVA y Scotiabank.
También puedes retiras los precios en las oficinas de la Lotería Nacional en la Ciudad de México, aplica para cualquier monto ganado.
¿Qué es el Chispazo Clásico y cuándo se juega?
Este es un sorteo de la familia de los Sorteos Electrónicos nocturno por parte de la Lotería Nacional de México y se realiza todos los días a las 21:00 horas. No hay una cantidad mínima para el premio ya que esta depende de la acumulación que se realiza previo al sorteo.
Los resultados pueden ser consultados a través de:
- Página web oficial.
- Redes sociales y transmisión en vivo.
- Puntos de venta de agentes autorizados.
¿Cómo jugar el Chispazo Clásico?
Para participar en el Chispazo Clásico debes acudir a un puesto oficial de la Lotería Nacional o mediante su página web.
La combinación sencilla tiene un costo de $10 pesos; pero también puedes participar con combinaciones múltiples con 6 número, que equivalen a 6 combinaciones por $60 pesos o; de 7 números, que equivalen a 21 combinaciones y tiene un precio de $210 pesos.