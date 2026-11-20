Números ganadores del Chispazo Clásico 12386: resultados del sorteo del 20 de noviembre La Lotería Nacional anunció los resultados correspondientes al Chispazo Clásico 12385 este viernes 20 de noviembre (Pexels)

Este viernes 20 de noviembre se anunciaron los resultados oficiales del Chispazo Clásico 12386. Conoce los números ganadores y el premio acumulado del sorteo de la Lotería Nacional.

Chispazo se juega todos los días en dos diferentes horarios: 15:00 y 21:00 horas.

¿Cuál es la combinación ganadora del Chispazo Clásico 12386?

La combinación ganadora correspondiente al Chispazo Clásico 12386 de este viernes 20 de noviembre es la siguiente:

02 04 09 18 24

¡Resultados del día disponibles! 🎉

Ya pueden consultar los números ganadores de los últimos sorteos de #MelateRevanchayRevanchita ❤️, #TrisClásico y #ChispazoClásico.

Recuerda: mañana a partir de las 08:00 h podrás revisar la mascarilla de resultados completa. 🤩 pic.twitter.com/NXNLN7IQzc — Lotería Nacional (@lotenal) November 21, 2026

Premio acumulado del Chispazo Clásico 12386

El premio acumulado para el sorteo 12386, sigue pendiente a ser anunciado.

Las personas ganadoras tienen 60 días hábiles para reclamar el premio. El premio podrá recogerse en distintos lugares de acuerdo al monto ganado:

Hasta $9,999.99 pesos . En expendios oficiales de la Lotería Nacional o con un billetero autorizado.

. En expendios oficiales de la Lotería Nacional o con un billetero autorizado. A partir de $3,000 pesos. En sucursales bancarias autorizadas como Santander, BBVA y Scotiabank.

También puedes retiras los precios en las oficinas de la Lotería Nacional en la Ciudad de México, aplica para cualquier monto ganado.

¿Qué es el Chispazo Clásico y cuándo se juega?

Este es un sorteo de la familia de los Sorteos Electrónicos nocturno por parte de la Lotería Nacional de México y se realiza todos los días a las 21:00 horas. No hay una cantidad mínima para el premio ya que esta depende de la acumulación que se realiza previo al sorteo.

Los resultados pueden ser consultados a través de:

Página web oficial.

Redes sociales y transmisión en vivo.

Puntos de venta de agentes autorizados.

¿Cómo jugar el Chispazo Clásico?

Para participar en el Chispazo Clásico debes acudir a un puesto oficial de la Lotería Nacional o mediante su página web.

La combinación sencilla tiene un costo de $10 pesos; pero también puedes participar con combinaciones múltiples con 6 número, que equivalen a 6 combinaciones por $60 pesos o; de 7 números, que equivalen a 21 combinaciones y tiene un precio de $210 pesos.