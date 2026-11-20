Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 20 de noviembre (Crónica Digital)

Los resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4294, celebrado este viernes 20 de noviembre, concentró la atención de miles de participantes que estuvieron pendientes de los números ganadores para revisar si coinciden con su combinación elegida para esta edición.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Melate 4294

La emisión en directo a través de YouTube ofrece a los participantes la posibilidad de observar el desarrollo del concurso y conocer las combinaciones que determinan la distribución de premios.

El video de la transmisión permanece disponible una vez concluido el evento, lo que facilita verificar los números extraídos y contrastarlos con los registrados en cada boleto. A continuación, te presentamos los resultados:

Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita Resultados 20 de noviembre

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4294?

La cita de este viernes quedó establecida a las 21:00 horas, de acuerdo con el horario del centro de México.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4294?

La bolsa acumulada anunciada para el Melate 4294 fue de 308.3 millones de pesos.

El monto se incrementó tras sorteos anteriores en los que el premio principal quedó sin adjudicarse, permitiendo que el acumulado creciera.

¿Cómo se juega Melate?

Melate permite elegir entre seis y diez números de un universo de 56 posibilidades. La combinación seleccionada participa en el sorteo y se compara con los números extraídos para determinar si corresponde algún premio.

El juego también ofrece la posibilidad de incorporar Revancha y Revanchita, ampliando la participación a sorteos adicionales.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4294?

Los resultados del Melate 4294, incluidos los correspondientes a Revancha y Revanchita, pueden revisarse en los medios oficiales de la Lotería Nacional y en los puntos autorizados de venta.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El precio de una participación sencilla en Melate es de 15 pesos. Añadir Revancha implica un desembolso de 10 pesos adicionales, mientras que Revanchita tiene un costo complementario de cinco pesos.

De esta manera, jugar las tres modalidades supone un gasto total de 30 pesos por participación.