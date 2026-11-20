Actividades para hacer en la CDMX este fin de semana. Festivales japoneses, ferias gastronómicas, conciertos gratuitos, cine y una noche astronómica forman parte de los 10 mejores planes para disfrutar este fin de semana en la Ciudad de México.

La CDMX tendrá una amplia oferta de actividades especiales este sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026, con festivales culturales, experiencias gastronómicas, conciertos y espectáculos para todas las edades.

Entre las propuestas más atractivas destacan el festival japonés Aki Matsuri, la Feria del Frijol en Los Pinos y los últimos días de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, además de experiencias gratuitas de astronomía y música en vivo.

¿Qué hacer en CDMX el 21 y 22 de noviembre? Festivales y ferias

Festival japonés Aki Matsuri 2026

Si te gusta la cultura japonesa, este fin de semana se celebrará el Aki Matsuri 2026, un festival dedicado a las tradiciones de otoño de Japón, con gastronomía, música y actividades culturales.

Los visitantes podrán disfrutar de platillos como ramen, takoyaki y okonomiyaki, además de presentaciones de tambores taiko, artes marciales, talleres y un mercado de productos japoneses.

Una de las principales novedades será la participación de Yoko Takahashi, reconocida por interpretar el tema de apertura de Neon Genesis Evangelion, durante la jornada del domingo. Sin embargo, los accesos generales económicos de ese día no incluyen entrada a la zona del escenario principal durante su presentación.

El festival se realizará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, de 12:00 a 20:00 horas, en la Asociación México Japonesa, ubicada en Fujiyama 144, colonia Las Águilas, alcaldía Álvaro Obregón.

Los boletos generales cuestan 140 pesos para adultos y 70 pesos para menores de 12 años el sábado, mientras que el domingo tienen un precio de 200 y 100 pesos, respectivamente. Algunas categorías ya se encuentran agotadas.

Feria del Frijol y la Agrobiodiversidad en Los Pinos

Para los amantes de la gastronomía mexicana, el Complejo Cultural Los Pinos recibirá la Segunda Feria del Frijol y la Agrobiodiversidad, un encuentro que reunirá a cocineras tradicionales, productores agrícolas, artesanos y especialistas.

Los asistentes podrán probar diferentes preparaciones elaboradas con frijol, como tlacoyos, tamales y guisos regionales, además de visitar un mercado de productores y conocer distintas variedades de esta leguminosa.

La programación también contempla charlas, proyecciones de documentales y presentaciones musicales relacionadas con las tradiciones del campo mexicano.

El evento se realizará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, de 10:00 a 17:00 horas, en el Complejo Cultural Los Pinos, dentro del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. La entrada será gratuita y no se requiere registro previo.

Último fin de semana de la FILIJ 2026

La edición número 44 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil concluirá este domingo 22 de noviembre, por lo que el fin de semana representa la última oportunidad para visitar uno de los principales encuentros literarios del país.

El evento reúne a 592 sellos editoriales y contempla más de mil 500 actividades gratuitas, entre presentaciones de libros, talleres, espectáculos artísticos y propuestas de divulgación científica.

Además, los visitantes podrán recorrer los espacios editoriales, participar en actividades familiares y conocer novedades literarias dirigidas a niñas, niños y jóvenes.

La FILIJ estará disponible el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, de 09:00 a 19:00 horas, en el Cenart, ubicado en avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán. La entrada es completamente gratuita.

Cine gratuito en el Zócalo y la Cineteca Nacional Chapultepec

Los aficionados al séptimo arte podrán disfrutar de la Muestra de Cine de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 2026, un evento que reunirá cuatro largometrajes y cinco cortometrajes realizados por cineastas de México y Centroamérica.

La programación incluye películas como Boca vieja, Li Cham, Los que dicen ¡no! y Soy Yuyé, que abordan historias relacionadas con la identidad, las tradiciones y los desafíos de distintas comunidades.

El sábado 21 de noviembre, las proyecciones tendrán como sede el Zócalo de la CDMX, mientras que el domingo 22 se trasladarán a la Cineteca Nacional Chapultepec.

Las funciones comenzarán a partir de las 12:00 horas, aunque cada película contará con un horario específico. Todas las proyecciones serán gratuitas.

Festival de Cine Infantil Churumbela 2026

Otra alternativa para disfrutar en familia será la décima edición del Festival de Cine Infantil Churumbela, dedicado este año a la música y el sonido dentro del cine.

El festival contempla exhibiciones de cortometrajes, actividades creativas y encuentros donde los asistentes podrán descubrir cómo se producen los sonidos que acompañan las películas animadas.

El sábado 21 de noviembre habrá un laboratorio sonoro para pequeños cineastas y una selección de cortometrajes en la Biblioteca de México, ubicada en La Ciudadela, alcaldía Cuauhtémoc, de 16:00 a 18:00 horas.

Por su parte, el domingo 22 se realizará una función especial de cortometrajes acompañada de música en vivo en la Utopía La Heroica, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, de 12:00 a 13:00 horas.

Las actividades serán gratuitas, aunque algunas requieren reservar un lugar mediante la página oficial del festival y están sujetas a disponibilidad.

¿Qué hacer gratis en CDMX el sábado 21 de noviembre?

NEO Festival 2026: música urbana gratuita

El FARO Aragón recibirá la primera edición del NEO Festival, una propuesta dedicada a promover a los nuevos talentos de la música urbana del oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México.

El evento reunirá a 13 artistas y agrupaciones de géneros como rap, trap, reguetón, R&B y música electrónica, con presentaciones de proyectos independientes que buscan darse a conocer.

Entre los participantes anunciados se encuentran J SCXTT, Logan Starglow, Gerard BM, XoxoMp, Lil Bo Ivy y El Bleiky.

La cita será el sábado 21 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en el FARO Aragón, ubicado en San Juan de Aragón Primera Sección, alcaldía Gustavo A. Madero. El festival concluirá alrededor de las 19:00 horas y tendrá entrada gratuita.

Noche Astronómica en el Parque La Mexicana

Como parte de las celebraciones por su noveno aniversario, el Parque La Mexicana ofrecerá una Noche Astronómica para quienes quieran observar el cielo nocturno mediante telescopios.

Durante la experiencia, los participantes podrán aprender a utilizar estos instrumentos, identificar cuerpos celestes y conocer diferentes aspectos de la astronomía.

La jornada forma parte de una programación especial de aniversario que también contempla actividades recreativas, talleres y presentaciones musicales.

La Noche Astronómica se realizará el sábado 21 de noviembre, de 17:00 a 21:00 horas, en el Jardín Oculto del Parque La Mexicana, ubicado en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.

La actividad será gratuita, pero requiere registro previo en el propio parque y la observación de cuerpos celestes dependerá de las condiciones meteorológicas.

Día Naranja: mujeres del ska mexicano en FARO de Oriente

Los seguidores del ska tendrán una opción gratuita con el encuentro Mujeres en la escena del ska en México, organizado en el marco de las actividades del Día Naranja.

El evento reunirá música en vivo, una mercadita cultural, exposiciones y actividades dedicadas a reconocer la participación de las mujeres dentro del género.

Entre las propuestas destaca el concierto Voces femeninas del ska mexicano rememoran a Aracely Julio, homenaje a la cantante argentina vinculada con la agrupación Satélite Kingston.

Las actividades comenzarán el sábado 21 de noviembre, desde las 11:00 horas, mientras que el concierto está programado para las 16:00 horas.

La sede será el FARO de Oriente, ubicado sobre calzada Ignacio Zaragoza, colonia Fuentes de Zaragoza, alcaldía Iztapalapa. La entrada será completamente gratuita.

Concierto inmersivo de Elsiane en FARO Cosmos

Para quienes buscan una experiencia musical diferente, la agrupación canadiense Elsiane ofrecerá un concierto inmersivo como parte del quinto Festival Internacional de Teatro Sensorial por la Inclusión.

La presentación utilizará aromas, texturas y diferentes estímulos sensoriales para complementar la experiencia musical, además de contemplar chalecos vibratorios para personas sordas.

El espectáculo se realizará el sábado 21 de noviembre, a las 16:00 horas, en FARO Cosmos, ubicado en calzada México-Tacuba, colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo.

El acceso será gratuito, aunque el cupo es limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

¿Qué hacer gratis en CDMX el domingo 22 de noviembre?

Concierto de la Orquesta Típica de la CDMX

Para cerrar el fin de semana, la Orquesta Típica de la CDMX presentará el concierto Alma y Corazón en la canción mexicana, dedicado a recuperar algunas de las composiciones más representativas de la música tradicional del país.

La presentación forma parte de la tercera temporada de conciertos de la agrupación y reunirá interpretaciones instrumentales y vocales en uno de los recintos históricos de la capital.

El espectáculo se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre, a las 12:00 horas, en el Museo de la CDMX, ubicado en José María Pino Suárez 30, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. La entrada será gratuita y estará sujeta a la capacidad del recinto.

Con estas diez propuestas, la CDMX contará con alternativas de entretenimiento para diferentes edades y presupuestos. Se recomienda consultar las publicaciones oficiales antes de acudir a cada actividad, especialmente en aquellas que requieren registro o cuentan con localidades limitadas.