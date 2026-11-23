Casas de Hogwarts en WhatsApp Harry Potter asegura su popularidad previo al gran estreno de la serie de HBO con una nueva función de WhatsApp.

Mediante redes sociales se viralizó una nueva función en WhatsApp que ha comenzado a aparecer en miles de usuarios y usuarias.... como por arte de magia. Se trata de una colaboración con Harry Potter, en la cual puedes cambiar tu fondo de chat a una de las cuatro icónicas casas de Hogwarts.

Esta nueva alianza entre la aplicación de mensajería instantánea y el mágico mundo creado por J.K. Rowling surge a casi un mes del estreno de la serie de Harry Potter en HBO, cuya producción ya ha comenzado a causar controversia entre internautas.

Las casas de Hogwarts llegan a WhatsApp: ¿cómo cambiar tu fondo de chat a la nueva colaboración?

Esta mañana comenzaron a difundirse diversos testimonios de una nueva función en WhatsApp en colaboración con Harry Potter, lo que generó diversas dudas sobre su veracidad o su disponibilidad en Latinoamérica.

HBO’s HARRY POTTER has an official collaboration with WhatsApp You can now change the theme of your chats to reflect the colours of the four Houses: Ravenclaw, Gryffindor, Slytherin and Hufflepuff https://t.co/kOCwxWxFrE — Wizarding World Direct (@WW_Direct) November 23, 2026

Según reportaron internautas de distintas zonas geográficas en redes sociales, esta colaboración ofrece a los usuarios y usuarias de la aplicación de mensajería cuatro nuevos fondos oficiales del mundo mágico, los cuales evocan el color, imagen y símbolo de las icónicas casas de Hogwarts: Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff y Slytherin.

Para poder colocar tu favorito, únicamente debes seguir los siguientes pasos:

Actualizar la aplicación .

. Ingresar a Ajustes .

. Ir hacia el apartado Apariencia e ingresar a la opción Fondo .

e ingresar a la opción . Bajar entre las opciones hasta hallar la reciente adición Colaboraciones ( Collaborations ).

( ). ¡Elegir tu casa y guardar!

En el mundo de Harry Potter, cada casa define los principales rasgos de personalidad de sus estudiantes, por lo que si aún no tienes idea de a qué casa perteneces, podrías acceder a la información oficial Wizarding World para conocer todos los datos necesarios previo a tu selección.

¿La colaboración de WhatsApp y Harry Potter está disponible en México?

De acuerdo con los testimonios en redes sociales, la nueva función de Harry Potter parece estar disponible únicamente para los dispositivos con el sistema operativo iOS, ya que hasta el momento no se ha reportado el cambio en Android.

A pesar de esta limitante, internautas de Latinoamérica han reportado tener acceso a los nuevos fondos de Hogwarts, por lo que si tu aplicación aún no te muestra esta mágica alianza, es probable que puedas acceder a ella durante el día de hoy o mañana.

La colaboración representa un primer obsequio para los fanáticos y fanáticas de la emblemática saga antes del estreno navideño de su serie para streaming este 25 de diciembre de 2026.