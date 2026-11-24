Ranking de la Fortuna 2027 El ranking japonés anual de la “suerte” liberó la lista actualizada del 2027.

¿Este 2026 no fue tu año y mantienes la esperanza de que el 2027 pueda tratarte con mayor amabilidad, cuidado, y sobre todo, otorgarte más suerte...? En Japón existe una forma de conocer cuál será tu fortuna el año entrante, una tradición supersticiosa que se ha popularizado en redes sociales durante los últimos años: el Ranking Japonés de la Fortuna.

Mediante redes sociales, cuentas dedicadas al estudio del idioma japonés o especializadas en la cultura nipona, han comenzado a difundir la lista actualizada del 2027, por lo que ya puedes verificar en qué puesto se encuentra tu día de nacimiento para recibir un spoiler de tu suerte el próximo año.

Ranking de la Fortuna 2027: el top 10 de quiénes tendrán la mejor y la peor suerte el siguiente año

El Ranking de la Fortuna en Japón se ha convertido en una tendencia viral que promete revelar qué personas tendrán un año lleno de buena suerte y quiénes podrían convertirse en “los mejores guerreros de Dios” con una fortuna no tan accesible.

Inspirado en el calendario japonés Rokuyō, este listado contempla los 366 días del año y asigna una posición a cada cumpleaños: mientras más cerca estés del primer lugar, más favorable será tu pronóstico de fortuna para el 2027.

¡Ranking de la Fortuna 2027 en Japón, ahora mes por mes! Es el mismo ranking que ya publicamos, con los mismos lugares, pero acomodado por mes para que encuentres tu cumpleaños más fácil. Desliza hasta tu mes y busca tu día (日): junto a él va el lugar (位) que le toca entre los 366 cumpleaños. Entre más cerca del primer lugar, mejor suerte. El mejor día de cada mes va en un recuadro rojo. Fuente: 占いちゃんは考えた Comenta en qué lugar quedaste. — Instituto de Lengua Japonesa Yakurefu (@yakurefu) November 22, 2026

Según la actualización difundida en redes sociales por el Instituto de Lengua Japonesa Yakuferu, las diez fechas que encabezan el ranking de la mejor suerte para el próximo año son:

13 de noviembre. 22 de noviembre. 3 de diciembre. 16 de agosto. 25 de agosto. 6 de septiembre. 14 de noviembre. 23 de noviembre. 4 de diciembre. 15 de septiembre.

Por otro lado, las personas que aparecen en las últimas posiciones y podrían enfrentar “mala fortuna” durante el 2027, son aquellas nacidas en las fechas:

12 de junio: puesto 357. 21 de junio: puesto 358. 30 de junio: puesto 359. 15 de julio: puesto 360. 6 de mayo: puesto 361. 5 de junio: puesto 362. 12 de octubre: puesto 363. 4 de julio: puesto 364. 17 de mayo: puesto 365. 16 de junio: puesto 366.

El calendario japonés de la suerte: ¿cómo se creó y cuál es su veracidad?

A tan sólo una semana de que inicie el último mes del año, las supersticiones y creencias relacionadas con la buena fortuna cobran protagonismo en redes sociales tras la actualización del calendario japonés de la suerte, también conocido como Ranking de la Fortuna, el cual asigna una posición a cada fecha de nacimiento para determinar qué tan afortunadas serán las personas durante el próximo año.

La relación entre los calendarios y la fortuna tiene antecedentes en antiguas prácticas de China que posteriormente llegaron a Japón; entre ellas, destacó el Rokuyō, cuyo nombre significa “seis días”. Este sistema contempla seis categorías que se repiten en ciclos e indican si una jornada es favorable o desfavorable para determinadas actividades.

No obstante, a pesar de que el Rokuyō es considerado en la cultura japonesa como referencia para realizar eventos importantes de gran magnitud o importancia, no es el único elemento incluido en el calendario de la fortuna, ya que la clasificación 2027 también utiliza numerologías y fundamentos del Shichū Suimei, popularmente llamado “Los Cuatro Pilares del Destino”.

El resultado se combina con el cálculo numerológico del nuevo año para establecer el orden de los días en el calendario de la suerte, sin embargo, no existe evidencia científica que desmuestre que la fecha de nacimiento puede determinar la buena o mala fortuna de una persona durante un año, por lo que te sugerimos no perder los estribos si te han sorteado en los últimos lugares... ¡tu fortuna no tiene por qué estar definida cuando cada día puedes crearla por tu cuenta!

Como escribió una vez el aclamado poeta William Ernest Henley: “soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma”.